Киев душит Донбасс. Как Украина провернула трюк террористов
Ветеран Линин: обезвоживание Донбасса — это элемент терроризма
В Донбассе близка гуманитарная катастрофа. Все водохранилища ДНР обмелели, а засуха еще не достигла пика. Воду людям дают раз в три дня, главная водная артерия под контролем ВСУ. Как Украина использует пересохший Донбасс козырем на переговорах, рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой военный эксперт и ветеран боевых действий Евгений Линин.
Мы имеем дело с террористами
Ветеран Линин допустил, что Киев и в самом деле хочет превратить засуху в рычаг давления во время стамбульских переговоров. Таким козырем Украина могла бы воспользоваться в попытке усилить свою, очевидно слабую, позицию.
«Это шантаж. Мы имеем дело с террористами. То, что происходит сейчас — удары по жилой инфраструктуре беспилотниками, по инженерной инфраструктуре — это элементы терроризма. И таким же элементом терроризма можно считать обезвоживание всего Донбасса, перекрытие канала», — объяснил Евгений Линин.
Военный специалист напомнил, что Украина ранее намеренно осушила и канал, который шел в Крым. По его мнению, все это — «элементы борьбы с населением наших новых регионов».
Когда решат проблему?
По мнению Линина, быстрых решений этой проблемы нет. Ветеран рассказал, что Россия предпринимает по данной проблеме очень много мероприятий, в том числе социальных. В частности, жителям предлагают эвакуироваться.
Но если мы не решим вопрос с водой, Донецк будет пустеть. Потому что людям будет нечем даже умыться.
Евгений Линин
Насколько сложна ситуация
Но и Соледар, и Артемовск уже освобождены. Линия фронта проходит чуть в стороне, Кременная также под российским контролем. Линин полагает, что сейчас войскам требуется еще освободить Северск.
Только потом можно приступить к освобождению Славянска и Краматорска.
«Северск — очень серьезный и крепкий район. Поэтому не знаю, насколько быстро все это может сложиться», — добавил ветеран.
Украина перекрыла Северо-Крымский канал еще в 2014 году. После 2022 года Киев также заблокировал инфраструктуру канала «Северский Донец — Донбасс», главный источник водоснабжения Донецкой народной республики.
В июле 2025 года «Царьград» писал, что воду в Донецке подают раз в три дня. Жители этого города, по версии прессы, называли ситуацию критической.
Ранее, в июне 2025 года, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога назвал историческим событием для России освобождение запада ДНР.