Киев душит Донбасс. Как Украина провернула трюк террористов

В Донбассе близка гуманитарная катастрофа. Все водохранилища ДНР обмелели, а засуха еще не достигла пика. Воду людям дают раз в три дня, главная водная артерия под контролем ВСУ. Как Украина использует пересохший Донбасс козырем на переговорах, рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой военный эксперт и ветеран боевых действий Евгений Линин.

Мы имеем дело с террористами

Ветеран Линин допустил, что Киев и в самом деле хочет превратить засуху в рычаг давления во время стамбульских переговоров. Таким козырем Украина могла бы воспользоваться в попытке усилить свою, очевидно слабую, позицию.

«Это шантаж. Мы имеем дело с террористами. То, что происходит сейчас — удары по жилой инфраструктуре беспилотниками, по инженерной инфраструктуре — это элементы терроризма. И таким же элементом терроризма можно считать обезвоживание всего Донбасса, перекрытие канала», — объяснил Евгений Линин.

Военный специалист напомнил, что Украина ранее намеренно осушила и канал, который шел в Крым. По его мнению, все это — «элементы борьбы с населением наших новых регионов».