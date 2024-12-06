Карлсон вернулся, или Наш ответ «мирному плану» Трампа

Не знаю, кто как, а лично я ожидал от беседы американского журналиста Такера Карлсона (человека, довольно близкого к избранному президенту США) с главой МИД России Сергеем Лавром неких ответов на «апрельские тезисы» Келлога — самое подробное на данный момент изложение мирных инициатив Дональда Трампа, которые можно было бы назвать «планом».

Оговорюсь сразу, на декабрь 2024 года эти тезисы выглядят в значительной степени устаревшими, но в то же время официальным «мирным планом» Трампа их никто и не называл. Так что разговор об этом в любом случае носит несколько умозрительный характер. Тем не менее. Просто так оставить без комментария то, что сегодня обсуждают во всем мире, Лавров, как тонкий дипломат, безусловно, не мог. Он и не оставил, ни разу при этом не упомянув ни имя будущего спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, ни «мирный план» как таковой.

Фото: Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency / Global Look Press

В целом, если тезисно, наш ответ Чемберлену (зачеркнуто) Трампу выглядит так:

Никакого вступления Украины в НАТО.

Никаких западных военных баз на Украине и вообще присутствия иностранных военных, даже в формате совместных учений.

Учет территориальных реалий, сложившихся на земле, что в первую очередь касается освобождения и включения в состав России четырех исторических российских территорий.

Фактическое полное переформатирование нынешней украинской власти, которая будет обязана отказаться от русофобской и антироссийской политики, а также от запретов на русский язык, культуру, российские СМИ, гонений на Украинскую православную церковь.

Фото: IMAGO/Bert Van Den Broucke / Global Look Press

По всем остальным вопросам мы, по словам Лаврова, готовы договариваться. Тем более что договориться нужно, ибо, как сказал наш министр, «Россия не видит причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать на благо всего мира и Вселенной». И потому «каналы связи между Россией и США есть, их несколько», а сам Трамп — человек «сильный, не любящий откладывать дела, и дружелюбный в разговоре». В общем, нет повода не пообщаться.

Но, пожалуй, главное, что сказал Лавров и что, по-видимому, больше всего хотел услышать от него Карлсон, а через него сам Трамп: нынешняя американская администрация довела эскалацию украинского конфликта до такого уровня, что дальше только ядерная война. В ней американцам, что бы там себе ни думали некоторые их эксперты, тоже не слабо прилетит. Таким образом, любая готовность новых властей США пойти навстречу «пожеланиям» России будет восприниматься как шаг в сторону от ядерной катастрофы. А большего новому хозяину Белого дома и не требуется.