Карлсон вернулся, или Наш ответ «мирному плану» Трампа
Публицист Белов назвал главный момент в интервью Лаврова Карлсону
Не знаю, кто как, а лично я ожидал от беседы американского журналиста Такера Карлсона (человека, довольно близкого к избранному президенту США) с главой МИД России Сергеем Лавром неких ответов на «апрельские тезисы» Келлога — самое подробное на данный момент изложение мирных инициатив Дональда Трампа, которые можно было бы назвать «планом».
Оговорюсь сразу, на декабрь 2024 года эти тезисы выглядят в значительной степени устаревшими, но в то же время официальным «мирным планом» Трампа их никто и не называл. Так что разговор об этом в любом случае носит несколько умозрительный характер. Тем не менее.
Просто так оставить без комментария то, что сегодня обсуждают во всем мире, Лавров, как тонкий дипломат, безусловно, не мог. Он и не оставил, ни разу при этом не упомянув ни имя будущего спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, ни «мирный план» как таковой.
В целом, если тезисно, наш ответ Чемберлену (зачеркнуто) Трампу выглядит так:
- Никакого вступления Украины в НАТО.
- Никаких западных военных баз на Украине и вообще присутствия иностранных военных, даже в формате совместных учений.
- Учет территориальных реалий, сложившихся на земле, что в первую очередь касается освобождения и включения в состав России четырех исторических российских территорий.
- Фактическое полное переформатирование нынешней украинской власти, которая будет обязана отказаться от русофобской и антироссийской политики, а также от запретов на русский язык, культуру, российские СМИ, гонений на Украинскую православную церковь.
По всем остальным вопросам мы, по словам Лаврова, готовы договариваться. Тем более что договориться нужно, ибо, как сказал наш министр, «Россия не видит причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать на благо всего мира и Вселенной».
И потому «каналы связи между Россией и США есть, их несколько», а сам Трамп — человек «сильный, не любящий откладывать дела, и дружелюбный в разговоре».
В общем, нет повода не пообщаться.
Но, пожалуй, главное, что сказал Лавров и что, по-видимому, больше всего хотел услышать от него Карлсон, а через него сам Трамп: нынешняя американская администрация довела эскалацию украинского конфликта до такого уровня, что дальше только ядерная война. В ней американцам, что бы там себе ни думали некоторые их эксперты, тоже не слабо прилетит.
Таким образом, любая готовность новых властей США пойти навстречу «пожеланиям» России будет восприниматься как шаг в сторону от ядерной катастрофы. А большего новому хозяину Белого дома и не требуется.