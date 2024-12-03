Сегодня 15:36 Санкции включить, санкции выключить! План Келлога — кнут и пряник по-американски Публицист Белов сравнил план Келлога по Украине с кнутом и пряником 0 0 0 Фото: CNP/AdMedia / Global Look Press Эксклюзив

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Западные СМИ, в частности телеканал CNN, опубликовали так называемый план Келлога по урегулированию украинского конфликта. Недавно назначенный спецпосланником по Украине Кит Келлог подготовил его для Дональда Трампа еще в апреле 2024 года. То есть до того момента, как президент России Владимир Путин выдвинул наши условия урегулирования.

Прежде чем разбираться в американском предложении, кратко напомню суть российской позиции: Украина вне НАТО (раз и навсегда); четыре российских региона должны быть деоккупированы от войск киевского режима, а сам этот режим — пройти процедуру денацификации и демилитаризации; полная отмена всех западных антироссийских санкций и выполнение условий, выдвинутых в декабрьском ультиматуме 2021 года, — инфраструктура НАТО в Европе возвращается к состоянию 1997-го.

Вроде ничего не забыл. А теперь о том, что нам был готов предложить Трамп более полугода тому назад: Установление дипломатических отношений с Москвой и прекращение демонизации Путина.

Мирные переговоры с одновременным оказанием давления на Украину и Россию, чтобы те договорились о прекращении огня и перешли к диалогу.

Стимулы для Москвы: отложить членство Украины в НАТО на десять лет, разрешить России сохранить освобожденные ею территории, постепенная отмена санкций и нормализация отношений с США при условии заключения мирных соглашений, приемлемых для Киева.

Фото: РИА «Новости»

Поддержка Украины: продолжение военной помощи и двусторонних гарантий безопасности. От Украины не требуется официального признания потерянных территорий российскими, но она должна удержаться от силового изменения сложившегося статус-кво.

Давление на Киев: потенциально прекратить военную помощь от Соединенных Штатов, если Украина откажется от мирных переговоров.

Фото: Nathan Howard — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

В том, что касается взаимоотношений США со своими украинскими подопечными, лично мне мало интересно, каким именно образом они будут принуждать Зеленского к миру, — это их дело. А вот во всем, где речь идет об «уступках» Москве, стоило бы разобраться повнимательнее. Начать с того, что ни одно из этих требований Запад в лице Вашингтона выполнять не намерен. Более того, некоторые вроде европейской инфраструктуры НАТО вообще выведены куда-то за скобки и даже не упоминаются.

Во всем же, что относится к урегулированию непосредственно военного конфликта, сквозят неопределенность и временность: регионы как бы российские, но мы их не признаем, Украину в НАТО пока не берем, но совсем от этой идеи не отказываемся — и так далее.

Самым забавным, если так можно выразиться, мне показалась американская версия известного принципа кнута и пряника, которая в изложении Вашингтона превратилась в эдакое «санкции включить, санкции выключить». Мол, будете хорошо себя вести — мы санкции отменим. Может, не все, может, не сразу. Еще и уровень удовлетворенности украинцев надо измерить, а ну как они чем-то недовольны — тогда никакой отмены, только ужесточение. Кстати, в эту санкционную парадигму прекрасно вписываются новости из США о том, что пока еще действующая вашингтонская администрация планирует в самое ближайшее время ввести против нас очередной пакет санкций. Сложно удержаться, чтобы не подумать о том, что вся эта игра в доброго и злого полицейского согласована с Трампом, которому чем больше Байден санкций наложит, тем лучше — тогда он сможет выглядеть более щедрым в глазах Кремля.

Фото: White House / Global Look Press

Вот только все это не более чем развод, преследующий своей целью одно — принудить Россию к покорности и навязать нам свое, американское видение выхода из сложившейся ситуации. Ситуации, в которой виноваты сами США. Так по какому же праву они берут на себя роль верховного арбитра?