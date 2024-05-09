Карго-культ в действии. Зачем литовских вояк захотели отправить на Украину | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 00:02 Карго-культ в действии. Зачем литовских вояк захотели отправить на Украину Блогер «Голос Мордора»: Украина безуспешно пытается втянуть Европу в войну с РФ Freepik

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Литовские власти могут отправить свои войска на Украину в учебных целях. Для этого у них есть парламентское разрешение, однако киевские власти пока не просили о таком шаге, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Истинные мотивы руководства Украины по отношению к Литве раскрыл в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Издание The Financial Times сообщило, что одной из стран, готовых направить своих военных на Украину, является Литва. И у премьера страны уже есть разрешение для отправки на Украину некой «тренировочной» миссии. Только вот не совсем понятно, кто будет тренироваться — литовские вояки, или же они сами будут учить украинских военных.

Все эти разъяснения — очевидная ложь. Иностранные военные нужны Украине именно для того, чтобы они там воевали. Это тоже часть украинского карго-культа, как и их поклонение западному оружию — украинцы почему-то считают, что военные являются непобедимой силой, перед которой русская армия точно дрогнет. Даже если эти НАТОвцы из Литвы.

Понятно, что литовского контингента будет маловато, так как вся армия страны достаточно микроскопична. Но еще есть латыши и эстонцы и их тоже будет не жалко бросить в пекло боевых действий. Боев таких, каких они себе даже представить не могут.

РИА «Новости»

Что касается других стран, то вполне вероятно, что какое-то мизерное количество военных отправят Франция и Великобритания, но в сравнении с прибалтами это «белая кость» и они вряд ли сунутся на фронт. А вот Польша отправлять своих военных на Украину отказывается наотрез.

Разумеется, все это будет происходить вне «зонтика» НАТО, на свой страх и риск. В этом и весь смысл, чтобы Европе не втянуться в большую войну с Россией, на которую она сейчас не готова, а для подготовки требуется приличное время и огромные деньги.

Главная цель — хоть как-то замедлить Россию, в идеале попытаться ее остановить. Только вот ничего из этого не получится. И бравые прибалты немного ошалеют от того ада, в который попадут. А когда в их страны, и без того малонаселенные, начнут приходить гробы в товарных количествах, реакция населения может быть вовсе не такой, какую бы хотели видеть власти этих полугосударств.

Но такую судьбу уготовили им их хозяева. Конечно, это пушечное мясо будет подороже украинского, но совсем незначительно.

И тут важно только то, что никакого результата это не даст. Кроме того, что Европа станет еще на один шаг ближе к большой войне, которая станет для нее катастрофой.