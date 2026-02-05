Сегодня 13:26 Каллас случайно слила главную тайну Киева о территориях. Как это аукнулось в Абу-Даби 0 0 0 Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / www.globallookpress.com Спецоперация

Скандал вокруг слов главы евродипломатии Каи Каллас о планах Украины по уступкам России ждет неминуемое продолжение. Чиновница сделала заявление, которое заставит киевский режим биться в истерике. Что произошло и чего ждать дальше — в материале 360.ru.

Что сказала Каллас об уступках Украины Глава дипломатии ЕС на конференции по безопасности в Осло заявила, что Украина готова пойти на «трудные уступки» ради окончания конфликта. «Сейчас мы видим, что украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась», — сказала Каллас. Одновременно с этим Европа ждет уступок и от России — это нужно, чтобы предотвратить распространение украинского конфликта на другие регионы.

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa / www.globallookpress.com

В целом от Каллас звучали неоднозначные заявления, например, о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет, причем на некоторые «три или четыре раза». Глава дипломатии назвала иллюзией миропорядок, основанный на правилах, — такая система якобы нужна для защиты небольших государств.

Есть такой аргумент, есть мнение, что миропорядок, основанный на правилах, — это иллюзия. Это всегда был закон джунглей — у кого сила, тот возьмет все, что хочет. Кая Каллас

При этом Каллас отвергла идею создания единой армии ЕС. «Те, кто говорят, что нам нужна европейская армия, возможно, не до конца продумали это с практической точки зрения. Если вы уже являетесь частью НАТО, то вы не можете создать отдельную армию», — сказала она. По ее мнению, в случае конфликта критическое значение будет иметь цепочка командования, а при появлении отдельной от НАТО армии «мяч упадет между двумя стульями».

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa / www.globallookpress.com

Чем обернется заявление Каллас по Украине Каллас слила одну из тайн украинских властей — киевский режим отреагирует истерикой, заявил в эфире радио «КП» публицист Михаил Шахназаров. Он счел слова главы евродипломатии реалистичными, так как у Украины нет сил и ресурсов на продолжение конфликта.

Каллас вообще заявила такое, что может очень серьезно не понравиться этому типу с Банковой и его окружению. Она сказала: «К сожалению, Украина готова на тяжелые уступки, которые помогут ей, Украине, сохранить свою государственность». Михаил Шахназаров

По его мнению, Каллас решила пробежать впереди украинской телеги и сказать о готовности Зеленского освободить Донбасс и приехать на встречу в Москву. Вся эта ситуация неминуемо получит продолжение. Отдельно публицист задался вопросом об источниках информации чиновницы и истинных целях ее слов. «Мне кажется, это заявление должно получить какое-то продолжение. С чего Каллас это взяла? Ей сказали? Ее продавили? Вообще, меня Кая, конечно, расстраивает. Шла бы в делегацию ПАСЕ, она физиогномически очень подходит, и фамилию менять не надо», — отметил Шахназаров.