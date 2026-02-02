Каллас сравнила современный мир с джунглями

Глава дипломатии Евросоюза, представитель Эстонии Кая Каллас, выступая на конференции по безопасности в Осло , сравнила современную международную систему с джунглями, где, по ее словам, все чаще побеждает тот, кто обладает большей силой.

По ее мнению, для небольших государств становится очевидным, что прежние гарантии безопасности, основанные на так называемом миропорядке правил, оказались иллюзией.

«Есть мнение, что миропорядок, основанный на правилах, — это иллюзия. Это всегда был закон джунглей — у кого сила, тот возьмет все», — сказала она.

По оценке Каллас, принцип «кто сильнее — тот и получает желаемое», отражает кризис международных институтов, включая Организация Объединенных Наций.

В то же время она подчеркнула, что даже в джунглях существуют формы сотрудничества.

Ранее Каллас подчеркнула, что Евросоюз не хочет выступать инициатором возобновления диалога с Россией.