Вторжение в Курскую область обойдется Украине в миллиарды. Как заставить ее платить?

Россия может пойти двумя путями для получения компенсации от властей Украины за понесенный Курской областью ущерб от вторжения ВСУ. Первый способ — национализация принадлежащих киевскому режиму активов, расположенных на российской территории. Второй — достижение договоренностей в ходе переговоров о прекращении конфликта. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог и член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Политолог подчеркнул, что украинские власти, скорее всего, сильно удивились заявлению дипломата, потому что привыкли сами кричать о компенсациях со стороны России или даже репарациях после завершения конфликта. Теперь они получили ответ.

«Я думаю, что будут миллиарды долларов, если мы говорим о Курской области. Потому что там пострадало большое количество населенных пунктов, под эвакуацию подпали более 100 тысяч жителей. Все это большие расходы. Если встанет вопрос о предъявлении суммы компенсации, то она окажется достаточно значительной», — заявил Аджамян.

Собеседник 360.ru добавил, что механизмов взыскания у России не так много. Первым может стать собственность, принадлежащая властям Украины, которую могут национализировать. Второй вариант — обсуждение вопроса в ходе переговоров.

«Если украинская сторона начнет предъявлять какие-то финансовые требования, то Россия может заявить о своих. Фактически это говорит о том, что если вы от нас что-то требуете, то у нас тоже есть финансовые претензии. Имейте это в виду», — сказал Аджамян.

Шансы России на требование компенсации от Украины через международные суды политолог счел ничтожными. Он подчеркнул, что лучшим выходом станет требовать возмещения ущерба не через экономические решения, а через политические — в ходе переговоров.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее заявил, что российские регионы ведут подсчеты ущерба от боевых действий с самого начала проведения специальной военной операции. В качестве примера он привел Курскую область, где урон сельскому хозяйству от вторжения ВСУ составил 85 миллиардов рублей.