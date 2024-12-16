Как устроена армия КНДР: история, численность, вооружение

Американские военные утверждают, что Россия достигла соглашения с Северной Кореей о передаче истребителей МиГ-29 и Су-27 в обмен на отправку «бойцов Ким Чен Ына» в зону СВО. Также звучат опасения, что этот союз — в который войдут еще Иран и Китай — подорвет господство США. Что же известно об армии КНДР и почему ее так боятся? Разбирался 360.ru.

История Корейской народной армии Военные силы КНДР отмечают свой день рождения 25 апреля: именно в этот день в 1932 году образовали Антияпонскую народную партизанскую армию. Ее создали из отрядов корейских коммунистов, которые боролись с японскими оккупантами в Маньчжурии и северных районах Кореи. Спустя два года партизанское соединение преобразовали в Корейскую народно-революционную армию. Вместе с китайскими революционерами они дружно выступили против военных Японии. Кстати, одним из командиров у северокорейцев был Ким Ир Сен, который впоследствии почти полвека руководил КНДР, — дедушка Ким Чен Ына.

Напомним, что после Второй мировой войны союзники пусть и освободили Корею от японского гнета, но поделили ее на советскую и американскую зоны. Объединение никому из сверхдержав было неинтересно: и США, и СССР не хотели терять возможного друга и союзника, а главное — уступать его другой стороне.

Интересно Хотя жители двух Корей — один народ, у них уже выработался разный язык. Все началось с того, что в КНДР издали новые правила орфографии: там отличались не только произношение и написание, но и расстановки пробелов. Сегодня даже название стран звучат по-разному. Южнокорейцы называют свою родину «хангук», а северян — «пукхан». Представители КНДР зовут свою страну «чосон», а южан — «намчосон». Хотя жители двух Корей — один народ, у них уже выработался разный язык. Все началось с того, что в КНДР издали новые правила орфографии: там отличались не только произношение и написание, но и расстановки пробелов. Сегодня даже название стран звучат по-разному. Южнокорейцы называют свою родину «хангук», а северян — «пукхан». Представители КНДР зовут свою страну «чосон», а южан — «намчосон».

К осени 1948-го на карте мира появились Республика Южная Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика. Армия последней окончательно сформировалась к 1949 году: пехотные дивизии, танковая бригада, артиллерийский, зенитно-артиллерийский и инженерный полки, полк связи, силы ВВС и ВМС. Это было очень кстати: в 1950-м между двумя Кореями разразилась трехлетняя война. Когда она отбушевала, у КНДР появилась настоящая кадровая армия. Правда, заплатить за это пришлось жизнями полумиллиона человек (и это только со стороны северян). Более 718 тысяч солдат наградили орденами и медалями, 481 присвоили звание Героя.

Устройство армии Северной Кореи Северокорейское воинство считается одним из самых многочисленных в мире. Сегодня там насчитывается примерно миллион человек регулярного контингента плюс примерно четыре миллиона резервистов. Но эти данные неточные и во многом предположительны, поскольку в КНДР берегут свои военные секреты. В армии Северной Кореи существуют сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы, ракетные войска стратегического назначения и силы специальных операций. Также есть отдельные силы у Министерства общественной безопасности (15 тысяч человек) и охраны госбезопасности (20 тысяч человек).

Фото: Смотр солдат в Пхеньяне. Anton Abashkin / Global Look Press

Кроме того, действует Рабоче-крестьянская Красная гвардия, которая насчитывает в среднем до трех с половиной миллионов бойцов, около миллиона служат в Молодежной красной гвардии. Также существуют народные охранные отряды на 100 тысяч человек и учебные отряды, они вполовину меньше.

Интересно В Северной Корее действует обязательная воинская повинность с 17 лет. Это непременное условие для всех жителей страны — и для мужчин, и для женщин. Но сильному полу приходится служить 10 лет, кореянки же «стоят под ружьем» только три года. В Северной Корее действует обязательная воинская повинность с 17 лет. Это непременное условие для всех жителей страны — и для мужчин, и для женщин. Но сильному полу приходится служить 10 лет, кореянки же «стоят под ружьем» только три года.

Вооружение армии КНДР Ракеты Если верить разведданным американцев, у КНДР есть как минимум шесть межконтинентальных баллистическими ракет «Хвасон-13» дальностью до 7500 километров. Еще на вооружении — баллистическая тактическая ракета малой дальности (100—120 километров) «Хвасон-11» — аналог ракетной системы «Точка-У». Также числятся на балансе: Баллистические тактические ракеты малой дальности «Хвасон-5» (дальность 320 километров);

Баллистические тактические ракеты малой дальности «Хвасон-6» (дальность 700 километров)

Баллистические ракеты средней дальности «Хвасон-7» (дальность до 1300 километров);

Баллистические ракеты средней дальности «Хвасон-10» (дальность четырех тысяч километров);

Баллистические ракеты средней дальности «Но-Донг-2» (дальность до двух тысяч километров).

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Противовоздушная оборона Система северокорейской ПВО включает в себя более девяти тысяч зенитных установок. Насчитывается приблизительно три с половиной тысячи танков, более двух с половиной тысяч бронетранспортеров и свыше 10 тысяч артиллерийских орудий. К этому можно прибавить значительное количество минометов, РСЗО, ПТУР и зенитных артустановок. Военно-воздушные силы КНДР У ВВС Северной Кореи более тысячи самолетов и вертолетов. Основу боевых машин составляют истребители российские МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21, а также штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель МиГ-29. Морской флот Флот базируется в Японском и Желтом морях. Это примерно 650 судов: пять корветов с управляемым ракетным оружием, 18 малых противолодочных кораблей, 40 ракетных, 134 торпедных и 108 артиллерийских катеров, 203 десантных катера. Под водой прячутся более 100 субмарин.

Фото: Самолеты ВВС Корейской народной армии во время учебных полетов. Kcna / Global Look Press

Ядерное оружие КНДР После Второй мировой войны Соединенные Штаты десятилетиями угрожать ударить по КНДР ядерным оружием. Во время Корейской войны США планировали сбросить на Пхеньян и его окрестности семь ядерных бомб. Американцев сдерживала лишь дружба северокорейцев с СССР и ясность последствий такой бомбардировки. Узнав о планах США, в КНДР сделали правильные выводы и в 1956 году подписали договор о подготовке специалистов-ядерщиков в Советском Союзе. Спустя 10 лет в Северной Корее начали создавать ядерную инфраструктуру, а потом принялись за возведение собственного ядерного реактора. В 1974 году КНДР вступила в Международное агентство по атомной энергии и попросила у Китая помощи в создании ядерного оружия. Соседи не отказали и пустили специалистов на свои полигоны. Кстати, как член МАГАТЭ Северная Корея получила доступ к схемам и чертежам реакторов, которые изготовляли оружейный плутоний.

Фото: Ракетные войска Корейской народной армии на военном параде в центре Пхеньяна. Chen Dayu / Global Look Press

Американцы снова занервничали, особенно после того, как северокорейцы отказались пускать к себе комиссию МАГАТЭ и вышли из Договора о нераспространении ядерного оружия. В лучших традициях Билл Клинтон, на тот момент президент США, хотел было ударить ракетами по ядерному реактору КНДР, но военные заверили, что это приведет к большой войне. Причем никто точно не знал — сделали северокорейцы атомную бомбу или нет. Наконец, 10 февраля 2005 года дипломаты впервые открыто признали, что у КНДР есть ядерное оружия.

Покуда Америка размахивает ядерной дубинкой, вознамерившись во что бы то ни стало ликвидировать наш строй, мы будем расширять запасы ядерного оружия ради защиты исторического выбора нашего народа, свободы и социализма. Представитель МИД КНДР

Спустя полтора года Северная Корея объявила об «историческом событии, которое принесло счастье нашим военным и народу» — первых успешных ядерных испытаниях на северо-востоке страны, всего в 170-180 километрах от границы с Россией. Мощность подземного взрыва составила от пяти до 15 килотонн.

Фото: Учения Народной армии КНДР. Kcna / Global Look Press

Многие исследователи полагали, что мощность была куда меньше — 0,5 килотонны, так как на самом деле взрыв был вовсе не ядерным. Просто хитрые северокорейцы, у которых никак не получалось создать бомбу, подорвали несколько сотен тонн тротила. В пользу этой версии говорит и то, что утечки радиации никто не зафиксировал. За первым испытанием последовало второе, третье, четвертое и так далее. Скоро КНДР объявила, что взорвала первую термоядерную бомбу, а через год — уже и водородную. В 2017-м в северокорейской армии появились ракетные войска стратегического назначения. Предполагается, что сегодня они располагают не менее чем 12 ядерными боеголовками.