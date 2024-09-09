Экипировка, обучение и 1 905 000 рублей. Все о подготовке военных по контракту в уникальном центре Подмосковья

Подмосковный пункт подготовки к военной службе по контракту — уникальный в России. Мужчины получают места в казармах с трехразовым питанием, высокоточную технику и поддержку в любых вопросах, включая бытовые и семейные. Огневая, инженерная, тактическая, медицинская подготовка — все доступно в одном месте, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Контрактники получают 1 905 000 рублей за подписание договора на службу в Первой танковой армии. Комплектование продолжается в Подмосковье с 1 июня по договоренности с Минобороны.

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Пункт отбора на службу по контракту работает в Балашихе. Здесь находятся учебные классы, тренировочный комплекс с полигоном, спортзал, уличный спортивный городок. Добровольцы начинают проходить подготовку с первых часов после размещения. Система выстроена четко и организованно. Вместе с тем это единый многофункциональный центр, где можно получить комплекс услуг: оформить документы, банковскую карту, получить консультацию юриста, пройти медкомиссию.

Командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить наших ребят знаниями. Также ведется проверка медицинского состояния бойцов и оформляются все необходимые документы. Андрей Воробьев

Пункт открыли в мае 2023 года для тех, кто решил присоединиться к защитникам страны в зоне СВО.

Фото: Константин Семенец

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина тоже имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Уникальность подготовки

Программа рассчитана на 30 часов, включая инженерную, огневую и тактико-специальную подготовку, обучение по противодействию БПЛА — беспилотным летательным аппаратам. Тренировки проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий, в том числе Центра специальной подготовки «Витязь». Кроме того, отдельное внимание — тактической медицине.

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«С началом СВО я получил поручение от нашего губернатора — сформировать учебное подразделение, занимающееся отбором и подготовкой людей, которые будут выезжать на спецоперацию. И вот уже второй год ребята здесь эффективно работают. Здесь не какая-то спецназовская, а обычная подготовка для выживания на поле боя», — сказал Герой России Сергей Лысюк. Подготовка начинается до подписания контракта, время ценится превыше всего. Всех бойцов обеспечивают высокотехнологичной техникой. Пункт подготовки сотрудничает с беспилотным отрядом быстрого реагирования БОБР. Обучение длится 21 день, экзамены принимают представители Минобороны.

Выплаты и поддержка бойцов

Основные требования к кандидату: возраст от 18 лет, годность по здоровью. Все подробности о наборе на военную службу, льготах и выплатах — на сайте контрактмо.рф. Служба по контракту в Подмосковье — это: опытные инструктора, которые обеспечат высший уровень подготовки;

лучшая доступная на сегодняшний день экипировка;

качественная и индивидуальная боевая подготовка;

особый уровень взаимодействия с близкими и семьями контрактников.

Каждый, кто хочет заключить контракт, может оставить заявку на сайте контрактмо.рф или позвонить по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Военная техника для передовой

Подмосковье регулярно поставляет на передовую самую новейшую технику. Это антидроновые ружья, квадрокоптеры, мотовездеходы, УАЗики, надувные лодки с мотором, система РЭБ, которая подавляет GPS и все частоты.

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Система управления FPV-дронами включает виртуальные очки, пульт и джойстик, наземную станцию управления.

Это именно то, что просят от нас командиры, ребята с передовой. Это конкретная техника, которой они умеют пользоваться, хорошо с ней взаимодействуют. Это не просто отдельно взятый FPV-дрон, а целые комплексы, которые дополняют друг друга. Андрей Воробьев

Подмосковье — в постоянном контакте с командирами, помогает с экипировкой и оборудованием.

Фото: Константин Семенец

«Сейчас есть потребность в беспилотниках, РЭБ и транспорте — все это стараемся как можно скорее передавать бойцам, а еще закупать оборудование для учебных центров, обустраивать площадки ПВО и все, что нужно бойцам в быту», — заключил Андрей Воробьев. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».