Сегодня 16:49 О людях второго сорта и идиотах. Как нам спасти Украину Писатель Беседин: высказывание Артамонова об украинцах — банальный идиотизм 0 0 0 Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Специальная военная операция РФ на Украине

Итак, очевидно, что стоит сделать послесловие к высказыванию российского военного эксперта, вроде как разведчика Александра Артамонова. Потому что проговорено многое, но главное не произнесено.

Напомню, Александр Артамонов заявил, что украинцы — это люди второго сорта. При этом эксперт не зиганул — и то хорошо. Свой вывод Артамонов сделал на основе того, что украинцы не выходят на митинги, не свергают власть, не устраивают протесты. Они якобы готовы отдавать детей на органы, а мужчин — в мясорубку военного конфликта. Некоторые узрели в высказывании Артамонова и последующей на то реакции тайный сговор. Мол, сидит человек в футболке с надписью «Команда Путина» и фонтанирует нацистскими лозунгами, разделяя людей на сорта. Для чего? Чтобы очернить Россию, русский народ и Путина лично. Такая вот многоходовочка.

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency / Global Look Press

Подобные домыслы, действительно, имеют место быть. Сколько мы уже таких подстав видели? Однако тут, полагаю, уместно вспомнить фразу немецкого пастора Дитриха Бонхеффера, к слову, замученного нацистами: «Глупость страшнее злобы». И произошедшее вполне можно объяснить банальным идиотизмом. Однако идиотизм этот вполне себе иллюстрирует настроения, царящие в части российского общества. И они, мягко скажем, настораживают. Ведь Артамонов и такие, как он, с утра до вечера рассказывают об ужасах нацистского режима на Украине, о том, как орды бандеровцев маршируют, готовые убивать русских. Украина, говорят нам, это чуть ли не реинкарнация Третьего рейха.

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency / Global Look Press

Так что возникает логичный вопрос: можно ли представить, чтобы в Германии 1936–1945 годов мирные немцы выходили на митинги и протесты против Гитлера и СС? А если бы все же вышли, то что с ними случилось бы?

К сожалению, эта бредовая логика о том, что украинцы якобы могли и должны выходить на улицы и свергать власть, господствует среди части населения России примерно так с 2014 года. Вот только прежде чем заявлять нечто подобное, нужно помнить, что выходы украинцев на протесты и демонстрации заканчивались трагедиями — такими, как, например, 2 мая в Одессе и 9 мая в Мариуполе. Моих знакомых и товарищей СБУ арестовывала и отправляла в тюрьмы за инакомыслие. Так кто, простите, не боролся? Да и сейчас борются — например, партизаны.

Хорошо и даже круто вещать с комфортных диванов о том, что украинцы должны огнем и мечом бороться с зе-нацистами, но реальность, к сожалению, намного опаснее и сложнее. Десять лет мы наблюдали за тем, как Украина превращалась в нацистское государство без каких-либо альтернатив. Впрочем, какие десять? Лет 30, не меньше. И вот — результат.

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

По факту ситуация с Артамоновым в очередной раз продемонстрировала, что в так называемом экспертном сообществе нет внятного понимания относительно происходящего на Украине, а значит, и нет четкого плана выхода из крайне непростой ситуации. Найти этот выход — первейшая задача. Ну, а то, что людей нельзя делить на сорта, — полагаю, вещь всем очевидная. Ей еще в школе учат, если вы не записались в гитлерюгенд, конечно. Так что о ней говорить не буду — тут и так все очевидно.