Игра в кошки-мышки. Как кампания по уничтожению ВПК Украины изменит ход СВО
Военэксперт Суконкин: кампания по уничтожению ВПК Украины рассчитана на 50 дней
Российская армия нанесла новый масштабный удар по военным и промышленным объектам Украины. В атаке, по данным мониторинговых служб ВСУ, участвовали до 450 дронов «Герань-2» и около 50 ракет, включая гиперзвуковые «Кинжалы».
Под прицелом оказались ключевые цели: завод «Артем» в Киеве, аэродромы, склады боеприпасов и энергообъекты в нескольких областях. Особенно значимым стало уничтожение трех пусковых установок ЗРК Patriot и американской РЛС AN/MPQ-65.
Тактика тотального разгрома
Последовательные удары российской армии по украинскому ВПК приобрели системный характер. В Ивано-Франковске комбинированный удар пришелся по аэродрому ВСУ, в Хмельницкой и Николаевской областях были поражены ключевые объекты энергетики и логистики.
Военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с mk.ru отметил новый подход в действиях российских войск.
В качестве цели выбираются объекты военно-промышленного комплекса конкретного города и по ним наносятся мощнейшие удары. Прилетает очень большое количество дронов, которые просто уничтожают эти объекты до такой степени, что они не подлежат восстановлению.
Алексей Суконкин
военный обозреватель
По его словам, тактика предполагает применение 20 и более дронов «Герань-2» по одному объекту, что гарантирует его полное уничтожение. Суконкин подчеркнул, что текущая кампания по ликвидации украинского ВПК рассчитана на 50 дней, по истечении которых, по мнению эксперта, Украина лишится своей военно-промышленной базы, что кардинально изменит баланс сил в конфликте.
Почему удары по ВПК Украины начались именно сейчас?
Выбранный момент для массированных ударов по украинскому ВПК не случаен. Как считает Суконкин, российское командование сознательно применяло выжидательную тактику.
Мы позволили им вложить деньги, привезти оборудование, создать эти предприятия и, как только эти предприятия заработали и начали давать продукцию, мы их стали планомерно уничтожать, подчистую.
Алексей Суконкин
военный обозреватель
Такой подход демонстрирует продуманную стратегию. Во-первых, он позволяет наносить максимальный экономический ущерб — уничтожаются уже функционирующие производства с полным циклом, а не пустые цеха. Во-вторых, это лишает противника возможности быстро восстановить уничтоженные мощности за счет резервных фондов или дублирующих предприятий.
Что останется у Украины для переговоров
Систематическое уничтожение военно-промышленного потенциала Украины создает принципиально новые условия для возможных переговоров.
Через 50 дней Украина будет уже просто другая. Она, конечно, сохранит государственность, вооруженные силы, но после потери тех производственных сил, которыми на данный момент обладает противник, после уничтожения территориальных центров комплектования, там заговорят по-другому.
Алексей Суконкин
военный обозреватель
Он добавил, что, дата возможного третьего раунда переговоров уже определена — 23 или 24 июля. Однако, по его мнению, кардинальных изменений в ближайшие дни ждать не стоит.
Реальная возможность для диалога появится лишь после завершения 50-дневной кампании по ликвидации украинского ВПК, когда Киев окончательно лишится военно-производственной базы.