Военэксперт Суконкин: кампания по уничтожению ВПК Украины рассчитана на 50 дней

Российская армия нанесла новый масштабный удар по военным и промышленным объектам Украины. В атаке, по данным мониторинговых служб ВСУ, участвовали до 450 дронов «Герань-2» и около 50 ракет, включая гиперзвуковые «Кинжалы».

Под прицелом оказались ключевые цели: завод «Артем» в Киеве, аэродромы, склады боеприпасов и энергообъекты в нескольких областях. Особенно значимым стало уничтожение трех пусковых установок ЗРК Patriot и американской РЛС AN/MPQ-65.

Тактика тотального разгрома

Последовательные удары российской армии по украинскому ВПК приобрели системный характер. В Ивано-Франковске комбинированный удар пришелся по аэродрому ВСУ, в Хмельницкой и Николаевской областях были поражены ключевые объекты энергетики и логистики.

Военный обозреватель Алексей Суконкин в беседе с mk.ru отметил новый подход в действиях российских войск.