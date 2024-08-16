Сегодня 15:46 Из моря во «внутреннее озеро» НАТО. Как Россию хотят лишить выхода к Балтике Журналист Авва спрогнозировал ответ РФ на попытку выдавить ее из Балтики 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

Россия

НАТО

НАТО вынашивает план о полном изгнании России из Балтийского моря, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. Насколько реальна попытка альянса установить абсолютный контроль над акваторией Балтики и каким может быть ответ на эти действия, в беседе с 360.ru объяснил корреспондент издания «Ваши новости» и автор Telegram-канала «Русский дневник» Вадим Авва.

Далее — его прямая речь.

К чему готовится НАТО? К сожалению, наше политическое руководство — и Владимир Путин признал это — долгое время находилось в плену заблуждений о том, что Запад не является врагом России, смертельно опасным врагом. Но теперь стратегической целью политического руководства России является и будет являться уничтожение политического Запада. Таковы настоящие ставки в этой ситуации.

Политический Запад, как известно, поставил своей целью уничтожение России. Полное. И не просто уничтожение, а именно геноцид русской нации. Максимальное, если не тотальное стирание русского языка.

Речь идет об абсолютно нацистских планах о разделении России и уничтожении русской культуры. И вот на фоне этого правильно говорить не о том, что НАТО вынашивает план по полному изгнанию России из Балтийского моря. Более точно было бы говорить о том, что НАТО готовит условия для массированного нападения на нашу страну в акватории Балтийского моря и по всему периметру северо-западной границы с России.

Фото: РИА «Новости»

Попытка выдавить Российскую Федерацию из Балтийского моря, в конце концов, приведет к уничтожению всех стран, на территории которых размещено американское ядерное оружие, или стран, обладающих собственным оружием. Прежде всего, я говорю о Германии, Франции и Великобритании. Именно поэтому сейчас в срочном порядке Пентагон верстает концепцию неконтролируемого распространения ядерного оружия. Именно для этого создана ядерная программа НАТО Nuclear Sharing по распространению ядерного оружия в странах альянса. При этом она позволяет маскировать США как страну, управляющую этим ядерным оружием, а остальных участников по сути превращает в мишени для Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Интересно О том, что НАТО хочет использовать Балтику в случае войны с Россией, говорил в мае бывший главнокомандующий Вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис. По его словам, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО сделало море почти «внутренним озером» альянса. В случае боевых действий его акваторию будут использовать для давления на Калининград. О том, что НАТО хочет использовать Балтику в случае войны с Россией, говорил в мае бывший главнокомандующий Вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис. По его словам, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО сделало море почти «внутренним озером» альянса. В случае боевых действий его акваторию будут использовать для давления на Калининград.

В контексте западных планов нельзя не остановиться отдельно на принятии в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Само включение произошло недавно, но так называемая военная программа партнерского сотрудничества с блоком существовала в этих странах десятками лет. Просто теперь наращивание западной инфраструктуры, передача в управление именно американцам военных объектов, насыщение обычными и ядерными в том числе вооружениями, будет проходить быстрее. Любые юридические ограничения сняты.

Фото: РИА «Новости»

Балтику попытаются закрыть для России? Рассуждая о том, как НАТО может попытаться реализовать план закрытия Балтики для российских кораблей, нужно понимать, что эти люди сегодня всерьез обсуждают, что они должны ограничить экспорт российской нефти посредством возрождения каперства, то есть пиратства.

Они, разумеется, попытаются перейти к морской блокаде и атаковать гражданские российские суда. Топить их. Вот что они будут пытаться сделать. Они хотят возвратить ситуацию к эпохе Второй мировой войны, к эпохе морских конвоев.

Но ничего подобного не произойдет. И в нынешних условиях противостояния с НАТО ответ может быть асимметричным с использованием всех средств. Потому что любая блокада Калининградской области и даже попытка такой блокады, безусловно, является прямой угрозой территориальной целостности Российской Федерации. И в нашей ядерной доктрине записано, что у страны есть право применить в этом случае ядерное оружие. Другого ответа я не вижу. Повторюсь, эти люди, поставившие цель стереть русский народ, русскую нацию, русскую культуру, русскую государственность с поверхности планеты, по-другому не понимают.