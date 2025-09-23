Иуда еще найдет свою осину: как офицер Ступников помогал ВСУ убивать своих сослуживцев

Военный медик Максим Лоенко на протяжении месяца выхаживал раненого офицера Льва Ступникова, который в итоге перебежал на сторону ВСУ и ракетным ударом отплатил медику за доброту. Мать погибшего бойца надеется, что предателя приговорят к пожизненному сроку.

Отплатил ракетным ударом за доброту Лоенко спасал жизни сослуживцев в рядах российской армии. По данным RT, Ступников поступил к нему на попечение из-за ранения в бедро. У офицера начался абсцесс, и медик делал все возможное, чтобы его спасти.

Мужчины были ровесниками и жили в одном домике в прифронте. Ступников хорошо ладил со всеми и не вызывал никаких подозрений, но его дружелюбие оказалось лишь маской: на самом деле офицер уже тогда собирал информацию и готовился предать родину. В итоге он переметнулся на сторону врага, предоставил ВСУ секретные данные, а нанесенный по его наводке ракетный удар лишил жизни сослуживцев, в том числе спасавшего его человека.

Фото: РИА «Новости»

Новость о гибели Лоенко стала ударом для его матери Евгении. «Я, когда узнала, была в шоке. Как так? С ними жить, с ними пить и потом убить?» — задалась вопросом она. Женщина рассказала, что ее сын хотел посвятить жизнь медицине еще с малых лет. Он поступил в Военную медакадемию в Петербурге, работал реабилитологом и лечил в том числе детей с ДЦП, в прямом смысле слова ставя их на ноги. Мужчина без колебаний отправился на фронт и уверял родителей, что все будет хорошо. Евгения надеется, что предатель, из-за которого погиб ее сын, понесет самое строгое наказание.

Я хотела бы посмотреть ему в глаза и спросить: «Он тебя лечил, за что?» Евгения мать погибшего военного медика Максима Лоенко

«Его в интервью как на кол воткнули» Лоенко — не единственный, кто погиб от рук предателя Ступникова, подчеркивает RT. На протяжении семи месяцев изменник родины помогал наводить ракеты по своим. Когда Ступников пропал, его товарищи решили, что он погиб. Страшная правда всплыла, когда предатель дал интервью украинскому журналисту. Репортер подчеркнул, что перебежчик сам связался с ним и передал данные о построении своего подразделения.

Фото: РИА «Новости»

Главный редактор ИА Regnum и член СПЧ Марина Ахмедова, комментируя беседу, отметила, что предатель на этом видео, словно уже сидит на колу, но это еще не конец. «Кто поверит, будто человек по доброй воле решится себя разоблачить и судьба предателя Кузьминова его не устрашит? Лично я не верю. Его в интервью как на кол воткнули. И он еще найдет свою осину», — подчеркнула она. О семье предателя известно немного: по предварительным данным они приехали в Россию из Казахстана и получили гражданство РФ. Также есть информация, что некоторые родственники Ступникова при помощи Украины переехали в Германию. По мнению Ахмедовой, семья изменника родины могла с самого начала воспринимать Россию как перевалочный пункт для последующей миграции в страну Евросоюза.

Фото: РИА «Новости»

Обозреватель «Царьграда» Олег Беликов убежден, что Ступникова вполне может ожидать несколько пуль где-нибудь в Испании. Тут же напомнил он и о судьбе предателя Максима Кузьминова. В 2023 году тот расправился с экипажем, угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину. В феврале 2024 года перебежчика застрелили двое неизвестных на парковке перед его домом в Вильяхойосе. «Русские предательства не прощают. Особенно тем, у кого на руках кровь сотен боевых товарищей», — заключил Беликов.