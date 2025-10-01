Разгром на всех фронтах: стальной капкан для Купянска и операция «Северск Малый». Итоги СВО за 30 сентября

Купянск в клещах, Северск Малый освобожден, российские войска продолжают наступать на Красный Лиман. За сутки ВСУ лишились трех опорников и мошеннического кол-центра. Что еще произошло 30 сентября в зоне СВО — в материале 360.ru.

Еще один населенный пункт Подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль населенный пункт Северск Малый в ДНР. Разведку провели дроноводы, они выявили огневые точки и места скопления боевиков ВСУ. По переданным координатам отработали артиллеристы — они уничтожили укрытия противника и подавили ответный огонь. Ударные беспилотники в ближнем тылу ВСУ пресекли любые попытки противника организовать снабжение или подвоз личного состава к позициям. Штурмовики провели последовательную зачистку населенного пункта, не оставляя боевикам ВСУ ни единого шанса удержать село.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Купянск в клещах Российские подразделения взяли Купянск в клещи, город в ближайшее время окружат. «У ВСУ под Купянском сейчас незавидное положение. Они признают, что город удержать не удастся, поэтому туда брошены последние силы», — рассказал военный летчик, Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой. По словам Липового, в первую очередь украинские власти попытаются вытащить из города офицеров НАТО.

Фото: РИА «Новости»

Продвижение на Красный Лиман После освобождения Серебрянского лесничества российские войска продолжили продвигаться на Краснолиманском направлении. Это направление на прошлой неделе стало одним из самых активных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Мы видим в разных направлениях продвижения наших подразделений, в том числе там, где были ожесточенные бои», — отметил Пушилин. ВСУ пытались удержаться в Шандриголово и Дерилово, но им это не удалось, ситуация вокруг Красного Лимана сильно изменилась — ВС России продолжают охватывать город.

Фото: РИА «Новости»

ВСУ лишились трех опорников и кол-центра Российские войска уничтожили блокированные подразделения ВСУ в села Синельниково в Харьковской области. Украинская армия лишилась трех опорных пунктов. Окружив украинские подразделения, российские войска ударили по противнику. В Днепропетровске российская армия разгромила мошеннический кол-центр. По информации ФСБ, на Украине действует около 150 кол-центров, которые занимаются мошенничеством.

Фото: РИА «Новости»

В Черниговской области Вооруженные силы России нанесли удар по полигону, где базировались западные наемники. Китайские СМИ отметили, что больше всего наемников на Украину едут из Колумбии. «Для многих людей из низших слоев общества работа наемника с ежемесячной выплатой от одной до трех тысяч долларов стала очень привлекательной», — отметили авторы. Украина и НАТО не реагируют на потери наемников. По одной из версий, киевские власти не хотят публично признавать, что нанимают иностранцев. По другой — внимание к потерям не хотят привлекать в НАТО.

Фото: РИА «Новости»

Ювелирная работа операторов БПЛА Ударные беспилотники группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ и пункт управления БПЛА вместе с расчетом ВСУ в Днепропетровской области;

Расчет беспилотников «Суперкам» во время разведки обнаружили артиллерийское орудие противника. По переданным координатам направили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате прямого попадания расчет и орудие исчезли с лица земли;

Дроноводы группировки войск «Южная» уничтожили блиндажи, боевую бронированную машину и несколько антенн-ретрансляторов ВСУ на Константиновском направлении;

Операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» сожгли ретранслятор, опорный пункт с боевиками ВСУ и автомобиль противника в Запорожской области.