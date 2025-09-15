Сегодня 14:34 Инфраструктурная война 3.0 и роковая ошибка Зеленского: не надо было угрожать Усть-Луге 0 0 0 Фото: Ministry of Defense of Ukraine / РИА «Новости» Спецоперация

Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил о том, что ведет инфраструктурную войну 3.0 с Россией и пригрозил ударами по порту Усть-Луга. Но такая «игра» очень дорого обойдется украинцам: риск «черной зимы» уже достиг 65%, и он будет расти. Какой ответ готовит Россия на террористические атаки ВСУ — в материале 360.ru.

Война 3.0 Украины против России О возможных атаках на российский порт Усть-Луга, который используется для заправки нефтяных судов, Зеленский заявил накануне в своем вечернем видеообращении. В нем же президент Украины поблагодарил спецназ СБУ за удар по Приморску в Ленинградской области и указал на нанесение значительного урона крупнейшему нефтяному терминалу в Балтийском море. Местный Telegram-канал «Легитимный» после этого констатировал, что политик публично подтвердил, что ведет инфраструктурную войну 3.0 с Россией, и напомнили о том, что «все предыдущие разы украинцы на себе ощутили результат, когда по 10-15 часов сидели без света и тепла».

Фото: РИА «Новости»

По их оценке, в этот раз ожидается более сильный кризис. Дефицит газа уже нарастает, так как у Украины нет возможности закупать голубое топливо у Азербайджана. Цены в стране взлетят вверх. «Если россияне начнут бить по оставшимся энергетическим объектам Украины, то в стране будет коллапс, а все потому, что глобалисты снова переложили ответственность на Киев, сами отказались вводить реальные санкции, но руками „ЗеЕрмака“ делают это, чтобы ответка пришлась по украинцам», — добавили авторы поста. Они призвали украинцев готовиться и не забыть поблагодарить Зеленского и его элиту, когда они в очередной раз попиарятся на страданиях простых людей, сидя в тепле и комфорте.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Даже мирное соглашение не прекратит террор Киева Но вернемся к речам Зеленского. Это обращение стало очередным доказательством того, что Киев ведет военные действия террористическими методами. Удары по НПЗ в России происходят именно с подачи главы этого режиме. В моральном плане такие признания развязывают военным руки, хотя Россия никогда не использовала концепцию ударов возмездия. Вся работа по уничтожению военных складов ВСУ, оборонных предприятий и штабов противника ведется планомерно без привязки к каким-либо событиям. Но это не мешает Зеленскому преподносить Западу происходящее как некую месть — так строится политика Украины, которая, правда, в последнее время работает все хуже. Еще летом военный эксперт Евгений Михайлов предупредил, что партизанская война придет и вглубь России. События последних дней лишь подтверждают его слова, отметил «Царьград». Специалист подчеркивал, что защита ключевых транспортных узлов — вопрос национальной безопасности. Даже мирное соглашение с Украиной не остановит террор. Единственным выходом станет полная ликвидация субъектности нынешнего украинского режима.

Фото: Официальный сайт президента Украины

План Генштаба по окончанию СВО В начале сентября Telegram-канал Insider Black распространил гипотезу о том, что Россия планирует закончить спецоперацию по-жесткому и нанести катастрофической силы удар по Западной Украине. «Замысел — прорезать коридор, который перекроет ключевую логистику ВСУ. Сам Герасимов убежден: подобный маневр способен обрушить всю украинскую оборону», — рассказали инсайдеры канала. Официально эта информация подтверждена не была. Минобороны эту теорию никак не комментировало. Источники Telegram-канала «Разведчик» в то же время рассуждали об операции «Циклон-3». По их мнению, ВС РФ сделают ставку на «воздушный Армагеддон», в рамках которого будут уничтожать военные и стратегические объекты ВСУ по всей Украине. План заключает в том, чтобы предупредить усиление украинской ПВО поставками с Запада и оставить ВСУ беззащитными для ударов с воздуха, пояснили собеседники канала.

ВС России задействуют комбинированную тактику: сначала массированный запуск дронов-камикадзе для ослабления систем ПВО Украины, затем точечные удары «Искандерами» и «Кинжалами» по замаскированным целям. Telegram-канал «Разведчик»

Разгром противовоздушной обороны ВСУ позволит России задействовать «радикальный план Б». Провал переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Зеленского уже очевиден, значит, последнего начнут гонять ракетами по всем его бункерам, отмечал Telegram-канал «Шпион». Приоритетной целью для российского оружия, по его версии, останется Западная Украина. Разведка подробно разработала маршруты поставок ЗРК Patriot и готовится поразить их, убеждены его источники. Пока «Воздушный Армагеддон» еще не начался, но удары по Западной Украине заметно участились. В начале сентября «Калибры», по неподтвержденным официально данным, крылатые ракеты Х-101 и «Герани» уничтожили бывший завод «Нефтемаш» в Ивано-Франковской области, писал Telegram-канал «НгП раZVедка» «На территории данного предприятия противник хранил значительную часть запаса так называемых ракет „Фламинго“ западного производства, которые выдает за собственную разработку. В результате удара склад уничтожен. Остальные тоже найдем и утилизируем», — отметили авторы поста. Уничтожают на Западной Украине и остатки военного флота: точный удар, потопивший корабль ВМСУ «Симферополь», заблокировал устье Дуная и стал примером эффективной работы российских БЭК. Последнее, к слову, не на шутку перепугало ВСУ. Авторы «Легитимного» после потопления «Симферополя» предупреждали, что это было только начало.