Российские БЭКи изменят расклад сил на море: украинских утопленников будет все больше

Под занавес лета ВСУ лишились среднего разведывательного корабля «Симферополь» — российские военные потопили его в дельте Дуная. Местные СМИ после этого предупредили, что дальше будет только хуже. Из-за безэкипажных катеров, способных нести FPV-дроны, атаки по украинскому побережью будут только нарастать. А противодействовать этому, вероятно, уже не выйдет — упущено время и возможности.

Как потопили «Симферополь» на Дунае О затоплении украинского разведывательного корабля в акватории Дуная стало известно несколькими днями ранее: русский БЭК проделал в его боку дыру размером с легковушку. После «Симферополь» лег на дно, перегородив русло реки. По словам экс-командующего Черноморским флотом адмирала Владимира Комоедова, этот корабль, внешне похожий на гражданский рыболовный траулер, могли использовать для доставки диверсантов к месту высадки, а также для управления безэкипажными катерами.

«Это небольшой тихоходный корабль, длиной порядка 50 метров и шириной 10 метров. На нем нет серьезного вооружения, потому что он использовался для проведения радиотехнической разведки, должен был все слышать и все видеть», — объяснил он в беседе с aif.ru.

Минус два сухогруза за сутки Вскоре после затопления «Симферополя» серьезные повреждения получили два сухогруза с вооружением для ВСУ: один уничтожили при воздушном ударе в порту Ильичевск (Черноморск), второй подорвался близ Одессы на мине вэсэушников. Вот так минус два судна всего за сутки.

В первый месяц СВО по приказу Зеленского вдоль побережья выставили сотни старых мин с истекшим сроком годности. Проржавевшие тросы по итогу рвались, мины срывались с якорей и уходили в свободное плавание. Несколько таких смертоносных «подарков» находили даже в Босфорском заливе — морских катастроф там удалось избежать только чудом.

Авторы киевского Telegram-канала «Легитимный» на фоне потери корабля и сухогрузов выразили уверенность, что совсем скоро побережье Одесской области будут постоянно атаковать, и сделать с этим ничего не получится, потому что у ВС РФ, очевидно, появилось преимущество с развитием БЭКов. «Это означает, что скоро массово начнут атаковать украинское побережье, а также по территории Украины начнут прилетать FPV-дроны, которые будут доставлять эти безэкипажные катера», — констатировали журналисты. Причем, по их словам, все было понятно еще в 2023-2024 годах, и Киев на самом деле мог подготовиться, так как ВСУ сами активно использовали БЭКи, но этого ожидаемо не случилось.

Как видим, они просто *** время. Теперь побережье Одесской области будет под постоянными ударами. <…> Россияне продолжают пошагово выносить нашу инфраструктуру, нанося огромный ущерб, о котором не принято говорить публично. Telegram-канал «Легитимный»

И собственно, прогнозы оказались верными: в минувшее воскресенье после крупной атаки в Одесской области были уничтожены подстанции и трансформаторы в Черноморске. Под ударами вновь оказалась портовая инфраструктура. Также появлялись данные об одном уничтоженном ЗРК «Гепард» и повреждении крупных складов хранения комплектующих для территориальной обороны. Причем местные СМИ не исключили, что эту локацию, скорее всего, слили свои же.

Как будут применять морские дроны в дальнейшем Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов предрекает, что ситуация, безусловно, будет меняться благодаря тому, что у России появляются новые оперативные возможности, в том числе и по части пресловутых безэкипажных катеров. Речь идет буквально о втором дыхании в плоскости применения этих устройств. «Вопрос ранее стоял в плане технологической готовности. Нужно учитывать множество нюансов и касательно связи, и касательно носителей, двигателей. Все эти вопросы требовали определенной подготовки. Она прошла, появились технические решения, которые позволяют нам теперь решать определенные задачи», — пояснил он в комментарии 360.ru.

Раньше никто не думал, что БЭКи будут представлять прямо серьезную угрозу для традиционного флота, но, как показала практика, эти катера действительно представляют вызов для классических кораблей. Плюс теперь у нас есть технологии, которые позволяют перевозить и применять с помощью БЭКов и FPV-дроны.

Новая тактика применения и БЭКов, и беспилотников, по его словам, делает возможным атаки на глубине до 20 километров от катеров, несущих дроны. «Это открывает нам новые операционные возможности, а также позволяет воздействовать на всю инфраструктуру противника, которая может быть сосредоточена на побережьях», — указал Орлов.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин при этом не исключил, что после успешного применения быстроходного безэкипажного катера против корабля противника такие морские дроны могут массово распространиться на всех флотах России. «Сейчас мы нагнали противника по воздушным дронам. И с учетом того, что у нас уже было, создали свои. На Балтике мы проводили учения с использованием БЭК, и он успешно поразил цель. Теперь мы наблюдаем первое боевое применение дрона и его успех», — пояснил он в разговоре с Lenta.ru. Теперь, констатировал Дандыкин, в Черном море будут не только БЭКи ВСУ, но и российские, способные атаковать портовые сооружения и вести войну дронов. «Наверняка теперь будут поднимать вопрос о том, чтобы на кораблях с экипажем были дроны в качестве оружия. И именно под это сейчас заточены все наши учения», — предположил специалист.