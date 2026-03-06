«Игрушка для всех»: Украина лезет на Ближний Восток, но никогда не договорится с Россией

На фоне войны на Ближнем Востоке соцсети заполонили видео с покойным Владимиром Жириновским, его прогнозами об Иране и последствиях конфликта для всего мира. Пока США теряют истребители, объясняя это дружественным огнем, и принимают рейсы с гробами своих солдат — Украина собралась помогать американцам в защите их военных баз. И это при том, что бойцов у Киева и так не хватает — неужели в угоду Трампу подорвет позиции своей армии и процесс переговоров ускорится?

Украина готовится к финалу? Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности помочь американцам на Ближнем Востоке — киевский режим планирует отправить туда своих «специалистов». По его словам, союзники якобы просят у Киева помощи. «Наши военные обладают необходимыми способностями. Украинские эксперты будут работать на месте, и команды об этом уже договариваются. Мы готовы помочь защитить жизнь, защитить гражданских и поддержать реальные усилия для стабилизации ситуации и для восстановления, в частности, безопасного судоходства в регионе», — сказал главарь киевского режима. Но о какой помощи может идти речь, когда на своем фронте ВСУ не могут ничего? Не хватает ни людей, ни вооружения, ни техники. Почему Зеленский разбрасывается людьми? Или своя война уже надоела?

Фото: Официальный сайт президента Украины

Предсказание Жириновский об Украине Разные гипотезы об играх Киева на Ближнем Востоке, конечно, можно строить бесконечно долго. Можно даже предположить, что Зеленский, наконец, осознал, что украинский конфликт пора заканчивать. Вот и людьми разбрасывается. Может быть, и переговорный процесс пойдет быстрее? Жириновский, впрочем, был уверен, что Россия и Украина никогда и ни о чем не договорятся. «Сто процентов даю гарантию, никогда не договоримся ни о чем. Ни о чем. Абсолютно. Потому что это люди неуправляемые. И здесь нет национальности. Здесь именно отсутствие национальности», — подчеркивал основатель ЛДПР.

Украина сегодня — это игрушка. Игрушка для всех. Для немцев украинский нацизм хуже германского. Люди уже больше боятся украинских нацистов. Венгрия, Румыния [хотят]вернуть свои земли. Поляки — тоже вернуть земли и продавать американский газ. Американцам — продажа газа и пугать Европу. Ватикан тоже рад — больше будет католиков. Эта игрушка всем выгодна. Все играют, поджигают. Владимир Жириновский

«Хьюстонский проект» Еще шесть лет назад Жириновский предупреждал о реализации Соединенными Штатами «Хьюстонского проекта», который предполагал уничтожение России. По мнению политика, американцы разжигают войны в Европе ради уничтожения славянского мира. Так, подчеркивал политик, США добились разрушения царской России. В XX веке американцы привели в действие «Гарвардский проект», направленный на развал СССР. Сейчас идет «Хьюстонский проект», для реализации которого нужна Украина, указывал Жириновский.

Фото: РИА «Новости»

Идея его заключается в раздроблении России на мелкие государства. Сибирь перейдет под контроль США, северо-запад — Германии, юг и Поволжье — Турции, Дальний Восток — Японии. Славян планируется истребить, стравив их между собой. «Это все происходит, понимаете? Есть план, нет плана. Разрушили Российскую империю, Советский Союз, а сейчас что делают с Украиной? Просто так вдруг проснулись и полыхает Донбасс? Это все идет по плану», — предупреждал Жириновский.