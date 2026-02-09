Сегодня 03:32 «Худшие условия». Британский дипломат напугал Киев тяжелой правдой — почему выигрывает Россия? Экс-дипломат Прауд: мирное соглашение оставит Россию в более выгодном положении 0 0 0 Фото: Russian Foreign Ministry’s offi/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Спецоперация

Бывший британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture заявил, что любое мирное соглашение по украинскому вопросу, которое будет подписано в 2026 году, зафиксирует стратегическое преимущество России. По его мнению, Запад и Украина упустили время, и теперь условия мира будут для них гораздо тяжелее, чем могли быть в начале конфликта.

Россия диктует условия Прауд объяснил, что исключение России Западом из прямого диалога на протяжении почти четырех лет было критической ошибкой, которая лишь затянула боевые действия. Теперь же ситуация такова, что Москве тоже придется согласиться на условия сделки — но для нее они будут намного более выгодны, чем для Украины. Просто потому, что российская сторона, по мнению экс-дипломата, подходит к финалу, имея на руках гораздо более сильные карты. Российская армия сегодня — самая боеспособная и оснащенная со времен Второй мировой войны, объяснил свою позицию Прауд. Москва не только выдержала экономический шок от санкций, но и адаптировалась к нему лучше, чем европейские спонсоры Украины.

Мирное соглашение, доступное Украине, никогда не будет таким же хорошим, как то, которое доступно сегодня. Продолжение боевых действий еще на год лишь еще больше укрепит позиции России. Ян Прауд

Главные потери Украины Британский аналитик уверен, что в любом сценарии путь Украины в НАТО будет закрыт навсегда. Это станет ключевой стратегической победой Кремля и очевидной неудачей Североатлантического альянса. Альтернативы этому Прауд не видит: либо нейтральный статус Украины, либо бесконечный конфликт, который Европа уже не в силах спонсировать ресурсами.

Фото: РИА «Новости»

Особое внимание Прауд уделил политической катастрофе Владимира Зеленского. Он отметил, что условия мира, доступные Киеву сегодня, «никогда не будут так хороши», как те, что лежали на столе в Стамбуле в апреле 2022 года. «Зеленский, скорее всего, обречен проиграть будущие выборы, потому что любая сделка, которую он подпишет сейчас, будет хуже стамбульской. Ему придется объяснять своему народу, ради чего погибло и было ранено столько людей, если в итоге страна получила менее выгодный мир, чем четыре года назад», — пояснил дипломат. С России снимут санкции Прауд считает, что для гарантии долгосрочного мира Западу придется пойти на нормализацию экономических отношений с Россией, включая снятие санкций. В противном случае у Москвы не будет мотивации прекращать достижение своих целей военным путем.

Фото: РИА «Новости»

Москва также будет настаивать на возвращении в международное культурное и спортивное пространство и открытии границ. И Европе придется такое требование принять, полагает дипломат. Почему Россия выигрывает Ян Прауд заканчивает статью глобальным прогнозом. По его мнению, подобно тому как Вторая мировая война положила конец Британской империи, конфликт на Украине знаменует собой закат эпохи евроцентризма. Кроме того, российский народ будет воспринимать Владимира Путина как президента, который противостоял НАТО и препятствовал его расширению Украина выйдет из конфликта ослабленной, с разрушенной экономикой и сократившимся населением. Россия же покинет его как лидер, сплотивший вокруг себя развивающийся мир и бросивший вызов западной гегемонии, резюмирует экс-дипломат. При этом источники Reuters в европейских кругах считают, что мирное соглашение Украина может захотеть подписать уже в марте 2026 года.