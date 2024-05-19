Европарламентские выборы во Франции: мнение эксперта, реакция Макрона | 360°

Эксклюзив 19 мая 2024, 15:26 Горящий дом Макрона. Президент Франции постарается поднять рейтинг на Украине Блогер «Голос Мордора»: Макрон будет поднимать рейтинг заявлениями об Украине РИА «Новости»

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Французский лидер Эммануэль Макрон на фоне множества внутриполитических проблем еще и начал проигрывать выборы в Европарламент. Вместо исправления ситуации глава государства решил обвинить в происходящем другие страны, в том числе и Россию. О том, чем занимается президент Пятой республики, рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь

Может ужесточить риторику

Сдается мне, что [президент Франции] Эммануэль Макрон очень скоро вновь заговорит об отправке французского военного контингента на Украину. Причем риторика в этот раз может быть даже жестче, вплоть до заявлений, что французских шаромыжников (от французского Cher Ami — милый друг), отправят даже на линию фронта.

И понятно, что и в этот раз это все будет абсолютно пустой болтовней, за которой вообще ничего нет.

Объяснение очень простое — мсье Макрон начинает молоть языком именно тогда, когда внутренние проблемы в его стране достигают максимального накала. А этих проблем просто море.

Во-первых — Маню с треском проигрывает выборы в Европейский парламент. Причем проигрывает не только своему главному сопернику Марин Ле Пен, но и другим партиям, которые неожиданно обходят Эммануэля по всем рейтингам. А учитывая, что у Маню европейские амбиции, это для него очень и очень болезненно. Надо срочно перебить внимание на что-то другое и снова показать миру свой отфошопленный бицепс.

Во-вторых — неожиданно вспыхнувшее национально-освободительное движение во французской колонии Новая Каледония, что находится в Тихом Океане, неподалеку (относительно) от Австралии. Протесты Эммануэлю Макрону там приходится подавлять силой и очень жестко, туда даже отправили дополнительный силовой контингент.

Понятно, что немногочисленное местное население не сможет противостоять огромной колониальной Франции, но сам факт того, что люди в Новой Каледонии борются за свободу, а Франция их жестоко подавляет, выглядит не очень уж красиво для всего мира. У французов самая настоящая истерика, и в событиях в Новой Каледонии они умудрились обвинить даже… Азербайджан. Россию, конечно же, тоже.

Париж неприятно удивит гостей

У Эммануэля на носу Олимпийские игры. Там уже олимпийский огонь по Франции несут какие-то трансформеры, и день открытия все ближе. При том, что если спортивная инфраструктура может быть и готова, то страна в общем и целом — нет.

Логистика, безопасность и прочие важные показатели очень неприятно удивят гостей французской столицы. Не поможет даже высылка бомжей и криминальных элементов из города на время проведения Игр.

Ну и протесты фермеров никто не отменял. Просто фермеры сейчас работают, потому что им надо кормить страну. Но все проблемы остались, и протесты обязательно вспыхнут с новой силой, это неизбежно.

Так что Эммануэлю сейчас не позавидуешь. По сути, он живет в горящем доме, но вместо того, чтобы тушить огонь водой, высунулся из окна и угрожает пожаром даже не ближайшему соседу, а тому, который находится от него за несколько домов.

Как мне кажется, не особо продуктивная стратегия.