Забытый враг. Как дроны возродили «окопную чуму» Первой мировой: газовая гангрена лютует на фронте

Сообщение о вспышке газовой гангрены в рядах ВСУ в зоне специальной военной операции прозвучало как тревожный сигнал из прошлого. Эта опасная инфекция, уносившая жизни тысяч солдат, ранее ассоциировалась преимущественно с окопами Первой мировой войны. Тогда она стала настоящим бичом армий, сражавшихся на полях Европы. Сегодня забытая уже болезнь вновь заявляет о себе.

Британское издание The Telegraph сообщило о тревожной тенденции в рядах ВСУ в зоне спецоперации: украинские военные медики массово сталкиваются со случаями газовой гангрены. По словам медиков, работающих в Запорожской области, эвакуация раненых стала практически невозможной из-за тотального контроля дронов над полем боя, что создает условия, при которых инфекции, давно отправленные на страницы учебников истории, стали распространяться с угрожающей скоростью.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Молниеносный убийца: что такое газовая гангрена Газовая гангрена, или клостридиальный мионекроз, представляет собой острую анаэробную инфекцию. Ее вызывают преимущественно бактерии рода Clostridium, которые широко распространены в почве. Возбудители проникают в организм через глубокие рваные или осколочные раны, загрязненные землей. Для их размножения необходимы особые условия: обширные участки омертвевшей ткани и отсутствие доступа кислорода. Первый ключевой симптом заболевания — интенсивная, острая боль в области раны, которая быстро нарастает. Вслед за болью развивается стремительный отек, а кожа вокруг раны приобретает багрово-синюшный оттенок. Еще одним признаком газовой гангрены является крепитация — характерный «хруст» при пальпации, возникающий из-за пузырьков газа, вырабатываемых бактериями. Рана источает специфический сладковато-гнилостный запах, а из нее выделяется серозно-кровянистая жидкость.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Matej Kastelic / www.globallookpress.com

Главное отличие газовой гангрены от других некротизирующих инфекций, таких как фасциит, — это молниеносное течение и активное газообразование. Без экстренного лечения инфекция способна привести к летальному исходу всего за 24-48 часов. Именно о факторе времени, как о решающем, в беседе с 360.ru рассказал военный хирург Владимир Хорошев. Точность хирурга в кратчайшие сроки Хорошев, работавший в Афганистане во время конфликта, подтвердил особую опасность анаэробной инфекции. Он назвал газовую гангрену тяжелейшим осложнением огнестрельных и минно-взрывных ранений, и выделил задержку в оказании квалифицированной хирургической помощи как решающий фактор развития болезни. Военврач детально описал алгоритм первичной хирургической обработки такой раны. Эта процедура включает широкое рассечение раневого канала, удаление инородных тел и тщательное удаление всех поврежденных тканей.

Наибольшая вероятность развития газовой гангрены, или анаэробной инфекции, – это задержка в обработке хирургом вот этих ран. Если же проводится правильная квалифицированная хирургическая обработка раны – а это полноценная хирургическая операция, – то вероятность развития газовой гангрены крайне маловероятна. Владимир Хорошев военный хирург

При этом он отметил, что задержка с эвакуацией раненого неминуемо ведет к осложнениям. А на вопрос о возможности профилактической вакцинации военных хирург дал категоричный ответ. «Нет. Таких вакцин и таких препаратов нет. Это только своевременное, я подчеркиваю, своевременное оказание хирургической помощи», — еще раз подтвердил свою позицию Хорошев. Проблема задержки эвакуации, о которой говорит хирург, — это не новое явление. Она же была главной причиной эпидемий газовой гангрены век назад, в траншеях Первой мировой. Из окопов Первой мировой в текущие реалии В Первую мировую войну газовая гангрена приобрела эпидемический характер из-за уникального стечения факторов. Позиционный характер боевых действий надолго приковывал миллионы солдат к затопленным грязью окопам.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, распространению инфекции способствовал характер ранений. Шрапнельные осколки и пули оставляли обширные рваные раны с полостями, забитыми землей и частицами одежды. Система эвакуации и медицинской помощи часто не справлялась с потоком раненых. Длительная транспортировка с передовой до полевого госпиталя создавала критическую задержку для проведения жизненно важной хирургической обработки. Горький опыт Первой мировой войны заставил военную медицину кардинально пересмотреть свои протоколы. К началу Второй мировой войны армии внедрили стройную систему этапного лечения с неукоснительным правилом проведения первичной хирургической обработки в первые часы после ранения.

Столкнувшись со столь грозным противником, современная медицина выработала протоколы лечения, которые, однако, по-прежнему требуют одного — скорости. Современные методы лечения газовой гангрены Борьба с газовой гангреной остается сложной задачей для военных медиков, и хирургическое вмешательство сохранило статус основного и самого эффективного метода лечения. Хирурги выполняют радикальную обработку раны, широко иссекая все пораженные и нежизнеспособные ткани. При слишком быстром развитии инфекции врачи прибегают к гильотинной ампутации, которую проводят на уровне здоровых тканей. Медикаментозная терапия выступает обязательным дополнением к хирургическому лечению. Врачи назначают массивную внутривенную антибиотикотерапию высокими дозами препаратов пенициллинового или тетрациклинового ряда.

Фото: РИА «Новости»

Антибиотики борются с распространением инфекции в организме и подавляют выработку бактериальных токсинов. Однако их эффективность ограничена без предварительного удаления первичного очага некроза. Важным вспомогательным методом в специализированных медицинских центрах служит гипербарическая оксигенация (ГБО). Этот способ насыщает ткани кислородом под высоким давлением, создавая губительную среду для анаэробных бактерий. При этом ГБО не заменяет хирургическую обработку раны, а лишь дополняет комплекс лечебных мероприятий. Успех лечения по-прежнему напрямую зависит от своевременности оказания первой хирургической помощи. Почему это происходит вновь? Военный историк Александр Широкорад в беседе с 360.ru провел сравнительный анализ медицинских потерь в разных военных конфликтах. Он отметил резкое снижение случаев газовой гангрены во Вторую мировую войну по сравнению с Первой мировой.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Эксперт объяснил эту разницу переходом от позиционной войны к маневренной. В маневренной войне медики получили возможность быстрее эвакуировать раненых и развернуть полевые госпитали вблизи линии фронта. Современные условия, по мнению эксперта, парадоксальным образом вернули некоторые проблемы вековой давности. Контроль дронов над полем боя создал огромные сложности для безопасной эвакуации раненых. Мелкодисперсный характер современных боевых действий, когда небольшие группы солдат занимают отдельные здания, также затрудняет оказание помощи. Медики физически не всегда могут добраться до раненых в передовых подразделениях, что задерживает оказание квалифицированной хирургической помощи.

Медики ВСУ просто боятся и не могут физически иногда достать своих, добраться до передовых подразделений. Например, сейчас в Красноармейске ВСУ защищают несколько десятков домов. В каждом из этих домов, в лучшем случае, от трех до 10, не более, людей, и среди них нет врачей. И возможности эвакуации раненых практически нет. Ее нет из-за изменения характера войны. Дроны поражают любые транспортные средства, поражают отдельных людей. В общем-то это война с открытыми картами. Александр Широкорад Военный историк

Таким образом, рост случаев газовой гангрены среди солдат ВСУ в очередной раз указывает на разрыв между современными военными медицинскими технологиями и тактическими реалиями поля боя.