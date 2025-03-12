Флаги над Суджей. История украинской оккупации курского приграничья подходит к концу

Сегодня с утра пришли отличные новости: в Сети появились видео с российскими военнослужащими, развернувшими боевые знамена у здания городской администрации районного центра Курской области города Суджи. Это единственный относительно крупный город, который украинским оккупантом удалось захватить во время их летнего рейда в наши приграничные районы.

По последним данным, Сужда зачищена на 90%. Очаговое сопротивление отставших от основного потока оккупантов подразделений наблюдается лишь в пригородах — Гончаровке и Заолешенке. Бегство украинцев из Курской области подтверждает и издание Forbes: по его данным, «основная часть украинских войск, включая несколько самых тяжелых бригад, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы». Впрочем, «передислокация» — слишком мягкое слово для происходящего.

Фото: Военнослужащий группировки войск «Север» ВС России на подбитом танке М1» Абрамс» ВСУ, эвакуированном из-под Суджи / РИА «Новости»

«Моим друзьям удалось покинуть Курск, избежав окружения. Печально, что до этого дошло. Но что есть, то есть», — написал один из украинских военных, на которого сослались журналисты Forbes. По информации издания, украинские бригады покидают Курскую область и отказываются от значительной части территории, которую Владимир Зеленский надеялся вернуть России в обмен на благоприятное прекращение огня. Таким образом, можно сказать, что история семимесячной оккупации части нашей области боевиками ВСУ подходит к концу. Решающим вкладом в освобождение стал успех так называемой операции «Труба» (или «Поток»), благодаря которой в начале марта российским штурмовикам удалось зайти в глубокий тыл группировки ВСУ.

Поздравляю всех нас с этим долгожданным событием! Теперь, если позволите, минутка политических предсказаний. В свете вчерашних договоренностей между Киевом и Вашингтоном, достигнутых по итогу переговоров в Саудовской Аравии, осмелюсь предположить, что официальная украинская пропаганда предпочтет подать отступление ВСУ из Курской области не как позорное бегство оккупантов под давлением наступающих российских войск, а как «жест доброй воли» со стороны Украины, демонстрирующей серьезность намерений начать 30-дневное перемирие.

Фото: Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в областной больнице навещают пострадавших жителей Курской области и российских военнослужащих, которые в Суджанском районе по газовой магистрали прошли в тыл врага / РИА «Новости»

Более того, различные конспирологии (в основном западные) будут нам рассказывать, что отход из Суджи стал итогом неких тайных договоренностей, результатом которых должно быть и получение российского согласия на искомое перемирие.

Вот только на самом деле все ровно наоборот. Именно разгром украинской группировки в Курской области, конкретно в Судже, которую Киев пытался удержать до последнего момента, отправляя туда все новые и новые подкрепления, и стремительное продвижение российских войск на других участках фронта стали главной причиной внезапной готовности режима Зеленского к прекращению огня.

Украинскому «лидеру» и его банде нужна передышка. Нужна как воздух, а иначе до полного падения квазинацистского украинского государства остались считаные месяцы. Именно этого падения они пытаются сейчас избежать, предлагая нам перемирие. Уверен, все это понимают.