Фейк: жителей Курской области срочно эвакуируют из-за угрозы захвата АЭС

В Сети появилась информация о том, что эителей Курской области якобы призывают эвакуироваться. Неизвестные обзванивают людей и рассказывают о «скором захвате Курской АЭС». Что происходит — выяснил 360.ru.

Фейк

Жителям Курской области начали поступать звонки якобы от российских властей с предупреждением о «захвате» местной атомной станции. Появилось даже видео, в котором «врио губернатора Курской области Алексей Смирнов» призывает к эвакуации.

Правда

На самом деле в Курчатове, где находится Курская АЭС, обстановка спокойная. Глава города Игорь Корпунков заявил, что активизировались украинские ЦИПсО. Вражеские кол-центры обзванивают население Курской области и рассказывают о том, что АЭС находится под угрозой, чтобы посеять панику среди людей. Мэр Курчатова призвал не поддаваться на информационные атаки со стороны киевского режима и доверять только официальным источникам информации.

Кроме того, от Суджи, которая сильно пострадала от обстрелов со стороны ВСУ, до Курской АЭС по прямой около 60 километров, а по дорогам, без различных естественных препятствий, — около 100. Поэтому нельзя говорить о том, что Курской АЭС сейчас угрожает захват со стороны ВСУ.

Также в различных пабликах и соцсетях распространяется видео с «врио губернатора» Курской области Алексеем Смирновым, который якобы призывает жителей покинуть приграничные районы региона. На самом деле, это фейковое видео, за основу которого взяли реальное обращение Смирнова из его официального Telegram-канала.

В видеосообщении врио губернатора рассказывает об обстановке и призывает людей укрываться в безопасных местах, сообщать о подозрительных предметах и лицах, а также не доверять вбросам с фейковой информацией. Однако специалисты украинских ЦИПсО «доработали» видео, значительно снизив качество звука и наложив видео с картой области, кадрами уничтожения вражеской техники, а также фото повреждения гражданской инфраструктуры вследствие атаки ВСУ.

Сделаны изменения достаточно органично: карта во весь экран якобы показывает район, где наиболее активно действовали ВСУ, далее с частичным перекрытием показывают скриншот сообщения в Telegram о поражении части техники противника, а в конце опять с полным перекрытием показывают фото повреждений жилого дома, но при этом резко меняется голос врио губернатора. Таким образом, скрывается артикуляция Смирнова, который не говорил ничего про эвакуацию из приграничных районов.

Фейк был призван создать панику и неразбериху в приграничье, а также спровоцировать людей на то, чтобы они на личных автомобилях выехали на дороги общего пользования, при том что ВСУ атаковали гражданские машины с помощью дронов-камикадзе.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.