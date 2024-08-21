Фейк: ВСУ разбили под Курском 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота
Информация о разгроме бригады морпехов ЧФ под Курском оказалась недостоверной
На некоторых антироссийских интернет-ресурсах появилась информация, что украинские боевики разгромили в Курской области 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота. Эти данные оказались фейком.
Фейк
Проукраинские Telegram-каналы стали распространять сообщения о том, что российские военные «попали в замес» в лесном массиве возле населенного пункта Каучук. Авторы утверждали, что среди бойцов ВС России много погибших и раненых.
Правда
Информация о победе ВСУ возле Каучука под Курском является лишь выдачей желаемого за действительного. Украинские ЦИПсО даже стали распространять сообщения о разгроме 810-й бригады вместе с откровенным дипфейком — фальшивым обращением президента Владимира Путина о выводе войск с территорий Крыма и Херсонской области. Авторы постов пытались подать это в качестве одной из причин, почему России якобы приходится идти на территориальные уступки.
Администраторы «Северного канала» написали, что антироссийские ресурсы переврали их публикацию. В оригинальном посте сообщалось о том, что «был замес» под Курском, но украинские паблики на ровном месте стали тиражировать новость о якобы разгроме всей бригады. Авторы «Северного канала» подчеркнули, что в ВС России действительно есть потери, но 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ЧФ продолжает воевать.
Стоит учитывать, что пост и его «разоблачение» являются лишь частью работы украинских ЦИПсО, сотрудники которых и делают публикации в «Северном канале». В описании самого канала авторы указали, что это ресурс группировки войск «Север» ВС России, однако данное формирование стало упоминаться в сводках Минобороны лишь с 14 апреля 2024 года. В то же время «Северный канал» создали 9 августа 2023 года.
Самые ранние посты в нем имеют датировку от 30 ноября 2023 года, а по ссылке на подписку в конце каждого поста отражается первоначальное название канала — «Русский ствол». Его авторы публиковали справочную информацию о различных видах вооружений, а потом неожиданно выкладывали неподтвержденные данные о потерях техники с обеих сторон.
При этом каждый пост показывал якобы кратное превышение в потерях с российской стороны. В некоторых публикациях также были ссылки на google-таблицы, которые мошенники часто используют для фишинга.
С 1 мая канал неожиданно меняет название с «Русского ствола» на «Северный канал» и позиционирует себя уже как ресурс «Севера». Авторы начинают вести информационную кампанию по дискредитации командующего группировкой Александра Лапина, а также дезинформируют подписчиков о потерях техники с перевесом в российскую сторону.
Несмотря на то, что канал существует довольно долгое время, он смог набрать всего около 5,9 тысячи подписчиков. В то же время «Северный ветер», созданный после 28 апреля, за короткий срок набрал в 10 раз больше подписчиков. По его данным, 810-я бригада морпехов продолжает участвовать в боях в приграничной зоне Курской области.
Работу морских пехотинцев 810-й бригады подтвердили и в пресс-службе Минобороны. В оборонном ведомстве сообщили, что военные остановили продвижение колонны ВСУ под Курском. Они ликвидировали боевиков украинской роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады и девять единиц вражеской техники, в том числе бронетранспортеры Stryker и «Козак», бронеавтомобиль HMMWV.
Данные о том, что ВСУ разгромили российских военных под населенным пунктом Каучук, оказались недостоверными. Telegram-канал группировки опроверг разгром бригады.
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