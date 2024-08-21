Фейк: ВСУ разбили под Курском 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота

Фейк

Проукраинские Telegram-каналы стали распространять сообщения о том, что российские военные «попали в замес» в лесном массиве возле населенного пункта Каучук. Авторы утверждали, что среди бойцов ВС России много погибших и раненых.

Правда

Информация о победе ВСУ возле Каучука под Курском является лишь выдачей желаемого за действительного. Украинские ЦИПсО даже стали распространять сообщения о разгроме 810-й бригады вместе с откровенным дипфейком — фальшивым обращением президента Владимира Путина о выводе войск с территорий Крыма и Херсонской области. Авторы постов пытались подать это в качестве одной из причин, почему России якобы приходится идти на территориальные уступки.

Администраторы «Северного канала» написали, что антироссийские ресурсы переврали их публикацию. В оригинальном посте сообщалось о том, что «был замес» под Курском, но украинские паблики на ровном месте стали тиражировать новость о якобы разгроме всей бригады. Авторы «Северного канала» подчеркнули, что в ВС России действительно есть потери, но 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ЧФ продолжает воевать.

Стоит учитывать, что пост и его «разоблачение» являются лишь частью работы украинских ЦИПсО, сотрудники которых и делают публикации в «Северном канале». В описании самого канала авторы указали, что это ресурс группировки войск «Север» ВС России, однако данное формирование стало упоминаться в сводках Минобороны лишь с 14 апреля 2024 года. В то же время «Северный канал» создали 9 августа 2023 года.

Самые ранние посты в нем имеют датировку от 30 ноября 2023 года, а по ссылке на подписку в конце каждого поста отражается первоначальное название канала — «Русский ствол». Его авторы публиковали справочную информацию о различных видах вооружений, а потом неожиданно выкладывали неподтвержденные данные о потерях техники с обеих сторон.

При этом каждый пост показывал якобы кратное превышение в потерях с российской стороны. В некоторых публикациях также были ссылки на google-таблицы, которые мошенники часто используют для фишинга.