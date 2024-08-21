Фейк: Россия выведет войска из Крыма и Херсонской области

Сообщение о выводе ВС России из Крыма и Херсонской области оказалось фейком

Украинские СМИ распространяют фальшивый ролик с обращением президента России Владимира Путина, в котором он говорит якобы о выводе войск из Крыма и Херсонской области. Эта информация — полная ложь.

Фейк

В украинских Telegram-каналах публикуют кадры якобы с обращением Путина к нации в эфире телеканала «Крым24» по поводу вывода войск с территорий Крыма и Херсонской области в обмен на «освобождение Курской области».

Правда

Несколько украинских Telegram-каналов сообщили, что «обращение президента» смонтировали проукраинские хакеры. Причем дипфейк создан очень топорно: общая канва сообщения еще совпадает с артикуляцией президента, но местами заметны серьезные несоответствия.

Внимательные пользователи сразу же поймут, что ролик — продукт украинских ЦИПсО, созданный для запугивания россиян и дестабилизации внутренней обстановки в стране.

Фальшивость видео подтверждает тот факт, что Путин не мог объявить о выводе войск с территории регионов, законно принятых в состав России, и, следовательно, их потере, так как это противоречит статье УК РФ, по которой отчуждение части территории РФ невозможно за рамками делимитации, демаркации или редемаркации границ.

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