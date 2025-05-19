Фейк: в России начали массовую принудительную мобилизацию

В социальных сетях и мессенджерах начала вируситься информация, что в России якобы проходит массовая принудительная мобилизация. Авторы публикаций утверждают, что в зону СВО против воли каждый месяц отправляют десятки тысяч человек, но эти данные оказались фейковыми.

Фейк

В ряде Telegram-каналов и пабликов распространилась информация о том, что в России проводится масштабная принудительная мобилизация. Злоумышленники со ссылкой на некий телевизионный сюжет констатируют, что в зону спецоперации ежемесячно против воли отправляют десятки тысяч мужчин.

Правда

На самом деле в Сеть выпустили отредактированный видеоматериал, собранный из сюжетов телеканала «Россия 1». В оригинальных репортажах рассказывалось о стандартных проверках в рамках борьбы с незаконной миграцией.

В опубликованной версии вырезали пояснения о реальных результатах и объемах этих мероприятий. В частности, во время одного из рейдов в Подмосковье проверили более 500 человек, однако на учет в военкомат отправили лишь 20 из них.

В Хабаровске также проверили 300 человек, но только у шестерых обнаружили нарушения. Остальные работники имели все необходимые документы, поэтому их сразу отпустили.

Российские власти неоднократно заявляли, что новая волна мобилизации не требуется. Депутат Госдумы Андрей Колесник 26 марта отметил, что в дополнительных призывах нет необходимости. По его словам, армия имеет достаточное количество военных для ротации, а отправка новобранцев без опыта в зону СВО не рассматривается.

В ноябре 2024 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также опроверг слухи о мобилизации. Он отмечал, что сотни россиян ежедневно добровольно заключают контракты с Минобороны, проходят подготовку и направляются в зону спецоперации.

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев подчеркивал, что вооруженные силы пополняют исключительно за счет контрактников. Глава комитета по обороне Андрей Картаполов добавил, что мобилизация для армии — пройденный этап, а нынешняя система комплектования позволяет выполнять все поставленные задачи.

Летом 2024 года президент Владимир Путин также объяснил отсутствие необходимости в новых мобилизационных мерах.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.