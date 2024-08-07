Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

Фейк

В некоторых Telegram-каналах стали появляться посты с видео, где белгородский губернатор Вячеслав Гладков якобы заявляет о принудительной эвакуации приграничных районов региона. По данным авторов сообщения, российское командование ждет, что ВСУ перебросят военных и начнут совершать рейды уже не под Курском, а в Белгородской области. В некоторых пабликах местные жители уже распознали фейк и снабдили видео соответствующей пометкой.

Правда

Из-за событий в Курской области в Сети появилось большое количество недостоверной информации, в том числе и дипфейки — фальшивые ролики с главами регионов. Эксперты АНО «Диалог Регионы» уже выявили и опровергли подобные записи с участием руководителей Курской и Белгородской областей.

На одном из таких роликов врио губернатора Курской области Алексей Смирнов якобы призвал мужчин вступать в ополчение.

Каждый руководитель региона имеет свой официальный Telegram-канал, а также страницы в соцсетях. Оперативную информацию и обращения к гражданам главы областей публикуют в первую очередь там. Доверять следует только проверенным и верифицированным источникам.

Публикации видеороликов с записью эфира с обращением губернатора Гладкова появляются не впервые. Например, 12 мая 2024 года, после атаки ВСУ на жилой дом в Шебекине, в интернете появилось фейковое заявление о массовых жертвах. На записи неизвестный с похожим на Гладкова голосом сообщал, что из-за повторного обрушения погибли сотрудники МЧС, разбиравшие завалы в поисках выживших.

Фейковое видео стали распространять сразу после того, как глава региона в своем Telegram-канале указал, что информация по погибшим на тот момент еще не подтверждалась, указали «Белновости».

Свежее заявление Гладкова по радио проверили с помощью системы «Зефир» — комплекса мониторинга, созданного АНО «Диалог Регионы» для анализа и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента. Этот метод на основе сочетания моделей машинного обучения эффективно распознает дипфейки. Проверка «Зефиром» показала, что аудиодорожка из распространяемого видео фейковая на 99%.

Все обращения губернатора Вячеслава Гладкова к жителям и важная информация о ситуации в регионе оперативно появляются в официальном Telegram-канале. Сообщения о возможности объявления принудительной эвакуации из приграничья там не публиковались.

В то же время в мессенджере Telegram можно найти множество «клонов» главы Белгородской области. От верифицированной страницы их отличает число подписчиков — у Гладкова их более 463 тысяч.

В соцсетях распространилось видео с якобы новостным выпуском белгородского филиала «Русского радио», где губернатор выступил с предупреждением о возможной скорой принудительной эвакуации жителей приграничных районов Белгородской области. Ролик оказался фейковым, причем распознать фальшивку смогли сами жители региона. Это не первый случай, когда в интернете появляются фальшивые видеозаписи обращением Вячеслава Гладкова к населению области на фоне различных событий в приграничных областях России.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.