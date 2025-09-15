Фейк: Путин объявит о частичной мобилизации с 20 сентября

В интернете появился ролик с обращением президента Владимира Путина, в котором он объявил о мобилизации с 20 сентября 2025 года. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

Сразу в нескольких соцсетях распространяется ролик, в котором Владимир Путин сообщает о начале частичной мобилизации. На видео стоит плашка с датой 20 сентября 2025 года. Таким образом, авторы видео якобы сообщают о том, что новая волна частичной мобилизации начнется 20 сентября 2025 года.

Полутораминутный ролик начинается со слов президента: «Уважаемые друзья! Сегодня наши Вооруженные силы, как уже говорил, действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает одну тысячу километров». И заканчивается словами: «Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством».

Правда

На самом деле ролик является отрывком из видеообращения президента Путина от 21 сентября 2022 года, когда единственный раз за всю историю спецоперации было объявлено о частичной мобилизации. В оригинальном видео, к примеру, размещенном на сайте РБК, можно найти те же слова, тот же отрывок, на моменте с 08:50 до 10:20.

Это те же полторы минуты, что в ролике с фейковой новостью, что 20 сентября начнется частичная мобилизация. Однако, стоит отметить, что в оригинале обращение не заканчивается словами «… в соответствии с законодательством».

В речи президента это является началом предложения, в котором говорится: «В соответствии с законодательством, об этом официально, письмами будут сегодня проинформированы палаты Федерального Собрания: Совет Федерации и Государственная дума». После этого следует фраза: «мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября».

Этот отрезок видео, естественно, авторам фейка уже не подходил, как и предыдущее предложение, так как есть указание на другую дату и слово «сегодня», которое нарушает логику распространения фейка, который может распространяться несколько дней или недель.

Совершенно ясно, что одновременный запуск подобного видео сразу на нескольких популярных платформах в России — это не никчемный пранк, а намеренная попытка дестабилизации ситуации в стране, игра на чувствах граждан.

О том, что в новых волнах частичной мобилизации нет необходимости, несколько раз высказывался сам Владимир Путин. В частности, в 2023-м и 2024 годах.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году президент заявил, что ВС России придерживаются тактики выдавливания противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. И в связи с этим нет никакой необходимости проводить мобилизацию.

В мае 2025 года на встрече с руководителями «Деловой России» президент отмечал, что на службу в российскую армию ежемесячно приходит не менее 50 тысяч добровольцев.

В начале июля 2025 года Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, заявил, что за первые шесть месяцев года на службу поступило не менее 210 тысяч человек и еще 18 тысяч пришли добровольцами. А в июне 2025 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в комментарии для RTVI также заявил, что на данный момент никакой необходимости в мобилизации нет. Слухи о мобилизации раздувают для того, чтобы «население будоражить».

Таким образом, ролик, распространяемый в соцсетях с обращением Владимира Путина о частичной мобилизации, которая начнется с 20 сентября 2025 года, является фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.