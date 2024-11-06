Фейк: акцию «Солдат ребенка не обидит» запустили в Подмосковье

Неизвестные начали тиражировать сообщения о том, что в Московской области началась акция «Солдат ребенка не обидит» . Авторы сообщения использовали дипфейк губернатора Андрея Воробьева с синтезированным голосом.

Фейк

В социальных сетях начала расходиться информация, что в Подмосковье стартовала акция «Солдат ребенка не обидит». О ее начале якобы сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, который продемонстрировал буклет с правилами обращения с военными.

Правда

Никакой подобной акции не существует. Этот фейк авторы вбрасывали в социальные сети еще в октябре этого года во многих регионах России.

На этот раз организаторы провокации создали дипфейк губернатора Московской области Андрея Воробьева с синтезированным голосом. За основу злоумышленники взяли видео выступления главы региона с поздравления выпускников школ Подмосковья с последним звонком.

За организацией провокации стоит ЦИПсО, чья цель — дискредитировать российскую армию. Подобные вбросы уже заметили в Курске, Белгороде, Архангельске Воронеже, Свердловской области и Краснодарском крае.

Таким образом, информация о том, что в Московской области стартовала акция «Солдат ребенка не обидит», недостоверна. Ни в одном регионе России подобные мероприятия не проводят, а сообщения о них вбрасываются ЦИПсО.

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