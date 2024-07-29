Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

В мессенджерах распространили фейк об убийствах детей в Донбассе в 2014-м

Россияне «убили более 300 детей Донбасса», чтобы обвинить в этом украинцев ради учреждения даты памяти и чествования погибших. Такие вбросы начали распространять в мессенджерах. К действительности это никакого отношения не имеет.

Фейк

В мессенджерах распространяют информацию о том, что в 2014 году «были произведены залпы в сторону ВСУ со стороны РФ», в результате чего погибли более 300 детей. Якобы это сделали для того, чтобы учредить день памяти и чествования погибших по вине Украины.

Правда

В действительности 27 июля 2014 года со стороны Украины был нанесен удар из установок «Град» по центральной части Горловки. Погибли 22 мирных жителя и четыре ребенка. В мае 2015 года в парке культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола города Донецка в память о детях, погибших в ходе боевых действий, был открыт мемориальный комплекс «Аллея ангелов».

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова 19 июня 2024 года представила итоговый доклад парламентской группы по расследованию противоправных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Она отметила, что с 2014 года умерли примерно 300 детей, а около тысячи были ранены.

По информации сенатора от ДНР Натальи Никоноровой, к 26 июля 2024 года количество погибших детей увеличилось до 350.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что доклад подтверждает незаконные действия киевского режима в отношении несовершеннолетних. Она также поручила перевести текст на иностранные языки и широко распространить его, отправив в международные организации и другие государства, включая недружественные России.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщала, что за 10 лет направила более тысячи сообщений в международные правозащитные организации по поводу погибших и раненых детей и мирных жителей в результате действий украинской военной службы.

«Ужасает, что никто до сих пор так и не сделал никаких выводов, все теракты Украины в отношении мирного населения, в том числе против детей, по-прежнему замалчиваются и не осуждаются, что развязывает руки Киеву», — заявила Морозова.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что с 2014 года по настоящее время в Донецкой и Луганской народных республиках от действий Украины пострадали как минимум 1427 детей.

Таким образом, информация о том, что россияне убили более 300 детей Донбасса, чтобы обвинить в этом украинцев ради учреждения даты памяти и чествования погибших, недостоверна.

В действительности 27 июля 2014 года со стороны Украины был нанесен удар из установок «Град» по центральной части Горловки, в результате которого были убиты 22 мирных жителя и четыре ребенка. На протяжении всех лет конфликта на территории ДНР и ЛНР пострадали более полутора тысяч детей. Данная информация зачастую не принимается международными организациями во внимание и не рассматривается должным образом.

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