Фейк: на заправке в Белгороде взорвался грузовик с боеприпасами

Военный грузовик с боеприпасами не взрывался на АЗС в Белгороде

Оппозиционные Telegram-каналы начали писать, что на заправке в Белгороде из-за нарушения правил безопасности якобы взорвался грузовик с боеприпасами. Так ли это, разобрался 360.ru.

Фейк

В некоторых Telegram-каналах распространяется информация о том, что в Белгородской области на автозаправке взорвался грузовик с боеприпасами. Причиной называется нарушение техники безопасности. В качестве иллюстрации посты сопровождаются видеоматериалами, снятыми, по всей видимости, очевидцами вскоре после взрыва.

На кадрах видна разрушенная постройка на территории некоего автозаправочного комплекса. Это можно понять по характерному навесу на опорах, которые устанавливаются на АЗС для защиты от осадков оборудования на раздаточных колонках.

Правда

По видеоматериалам легко найти поврежденную заправку, она расположена на западной окраине Белгорода, на улице Сумской, 64Г. Однако взрыв грузовика с боеприпасами точно не стал причиной разрушения конструкции на АЗС. Такой вывод можно сделать на основании нескольких фактов.

Во-первых, на кадрах заметно, что пострадало только основное здание заправки. При взрыве грузовика с боеприпасами, способном разрушить капитальную конструкцию со стенами из газобетонных или пенобетонных блоков, навес был бы снесен взрывной волной. В то же время, нижняя сторона навеса на видео выглядит ровной и светлой, без повреждений.

Во-вторых, на стене, которая отделяет участок, где расположена заправка, от территории Управы № 13 «Сумской», нет никаких следов от осколков или даже следов взрыва или горения.

В-третьих, не видно остатков самого взорвавшегося грузовика. Но испариться он не мог. Можно было бы предположить, что он врезался в здание, но характер повреждений был бы другой, да и формулировка «нарушение техники безопасности», как пишут Telegram-каналы, не подошла бы.

В-четвертых, при взрыве боеприпасов территорию оцепляют. Жителям советуют оставаться дома или эвакуироваться. Специалисты тщательно проверяют местность на наличие неразорвавшихся снарядов, которые могли разлететься во время взрыва.

Ясность в причины ЧП на заправке в Белгороде внес губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, здание заправки попало под удар беспилотником ВСУ. В результате ЧП погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Таким образом, информация о взрыве военного грузовика с боеприпасами на АЗС в Белгороде является недостоверной.

Ложную информацию о причинах ЧП на заправке распространяли в основном оппозиционные и проукраинские Telegram-каналы и паблики. Одним из таких распространителей является Telegram-канал Om TV. Ранее 360.ru уже рассказывал о попытках Om TV искажать реальность в интересах киевского режима.

Telegram-канал курирует некто Сергей Омельчук — проживающий в Киеве гражданин Украины. На платформе YouTube есть одноименный канал, созданный 29 мая 2014 года, после возвращения Крыма в состав России. В соцсети «ВКонтакте» размещено расследование о том, кому принадлежит Om TV.

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