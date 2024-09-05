Фейк: в школах Курчатова разместили военнослужащих

Информация о размещении военных в школах Курчатова оказалась фейком

Фото: РИА «Новости»

В школах Курчатова Курской области якобы разместили военнослужащих. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В некоторых Telegram-каналах появились посты о том, что военные появились в курчатовских школах, где учатся дети. На записи якобы от 2 сентября видно, что в одной из аудиторий проходят занятия, при этом дети в кадр не попали. В соседнем помещении без парт на полу и на стульях размещаются военные. Некоторые из них что-то пьют из стеклянных темных бутылок.

Правда

На самом деле, это видео — фейк. Его опубликовал Telegram-канал Om TV, который курирует некто Сергей Омельчук — проживающий в Киеве украинец. На платформе YouTube есть одноименный канал, созданный 29 мая 2014 года, после возвращения Крыма в состав России. В соцсети «ВКонтакте» появилось расследование о том, кому принадлежит Om TV.

В качестве источника видео выступает TikTok-аккаунт некого Vlad-mali в, который пытается маскироваться под российский, но заполнен паническим контентом. Такие материалы обычно распространяет ЦИПсО.

Самым главным аргументом в пользу фейковости стал тот факт, что школы в Курчатове начали учебный год в дистанционном формате. Очные занятия там начнутся не раньше 9 ноября. Вброс со стороны украинских ЦИПсО может оказаться подготовкой и оправданием террористических ударов по гражданской инфраструктуре. Параллельно в ролике пытались показать якобы отсутствие дисциплины в ВС России через употребление спиртного на службе, при нахождении в учебном заведении.

Информация о том, что в школах Курчатова разместили военных, оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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