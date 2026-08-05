«Этот день лучше не вспоминать». Ростовский реаниматолог первым бросился на помощь раненым под Геленджиком

Анестезиолог Шишкин из Ростова рассказал, как спасал людей в Архипо-Осиповке

Анестезиолог-реаниматолог из Ростова-на-Дону Александр Шишкин одним из первых пришел на помощь раненым во время атаки БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком. В интервью телеканалу «Россия.Кубань» врач рассказал, что настоящими храбрецами считает тех, кто не имеет отношения к медицине, но все равно старался оказывать помощь пострадавшим.

Шишкин отдыхал под Геленджиком и во время атаки украинских беспилотников оказался на пляже. Это было утро и на берегу было много людей, в том числе семей с детьми. Беспилотник упал прямо на отдыхающих, произошел взрыв.

Замглавы Геленджика Янина Скорикова рассказала СМИ, что ростовский врач одним из первых бросился на помощь пострадавшим.

«Когда произошел взрыв, постарался взять себя в руки и кинулся к ним. Главное было подготовить пострадавших к транспортировке в больницы. Мы пытались реанимировать раненого ребенка, девочку лет четырех. Потом узнал, что она, к сожалению, не выжила, слишком тяжелая была травма», — рассказал Шишкин «Российской газете».

По словам реаниматолога, пострадавшим также помогал спасатель из Ростова-на-Дону и незнакомый ему военный врач. Медики оказывали первую помощь: перевязывали раны, накладывали жгуты, чтобы люди не истекли кровью до приезда скорой.

«Этот день лучше не вспоминать», — отметил Шишкин.

В интервью телеканалу врач рассказал, что главное в такой ситуации — сохранять трезвую голову, но у врачей анестезиологов-реаниматологов — это профессиональное, нарабатывается опытом.

«Спустя сутки я скажу так: конечно, жаль, что столько человек погибло, не всех мы смогли спасти. Это до сих пор давит», — поделился Шишкин.