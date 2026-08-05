«Этот день лучше не вспоминать». Ростовский реаниматолог первым бросился на помощь раненым под Геленджиком
Анестезиолог Шишкин из Ростова рассказал, как спасал людей в Архипо-Осиповке
Анестезиолог-реаниматолог из Ростова-на-Дону Александр Шишкин одним из первых пришел на помощь раненым во время атаки БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком. В интервью телеканалу «Россия.Кубань» врач рассказал, что настоящими храбрецами считает тех, кто не имеет отношения к медицине, но все равно старался оказывать помощь пострадавшим.
Шишкин отдыхал под Геленджиком и во время атаки украинских беспилотников оказался на пляже. Это было утро и на берегу было много людей, в том числе семей с детьми. Беспилотник упал прямо на отдыхающих, произошел взрыв.
Замглавы Геленджика Янина Скорикова рассказала СМИ, что ростовский врач одним из первых бросился на помощь пострадавшим.
«Когда произошел взрыв, постарался взять себя в руки и кинулся к ним. Главное было подготовить пострадавших к транспортировке в больницы. Мы пытались реанимировать раненого ребенка, девочку лет четырех. Потом узнал, что она, к сожалению, не выжила, слишком тяжелая была травма», — рассказал Шишкин «Российской газете».
По словам реаниматолога, пострадавшим также помогал спасатель из Ростова-на-Дону и незнакомый ему военный врач. Медики оказывали первую помощь: перевязывали раны, накладывали жгуты, чтобы люди не истекли кровью до приезда скорой.
«Этот день лучше не вспоминать», — отметил Шишкин.
В интервью телеканалу врач рассказал, что главное в такой ситуации — сохранять трезвую голову, но у врачей анестезиологов-реаниматологов — это профессиональное, нарабатывается опытом.
«Спустя сутки я скажу так: конечно, жаль, что столько человек погибло, не всех мы смогли спасти. Это до сих пор давит», — поделился Шишкин.
Скорикова сообщила, что Шишкин не только оказал первую помощь пострадавшим, но и отправился помогать коллегами в местную больницу, куда отвезли раненых во время теракта.
Александру Шишкину 36 лет. Он окончил Ростовский государственный медуниверситет, работал в городской больнице № 4, а сейчас — в частной глазной клинике.
В результате атаки украинского беспилотника на пляж погибли восемь человек, половина из них — дети. Трое погибли сразу, один ребенок скончался в больнице от полученных ран позже. Еще трое детей находятся в больнице. Одного ребенка прооперировали, двое других обследуются, у них осколочные ранения. Девять раненых остаются в тяжелом состоянии.
Жители Краснодара организовали стихийный мемориал у собора Александра Невского в память о погибших в результате украинской атаки на Геленджик.