Число детей, погибших после удара ВСУ под Геленджиком, достигло четырех

Умер от ран еще один ребенок, пострадавший в результате атаки ВСУ на пляже Архипо-Осиповки под Геленджиком. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, ее процитировал ТАСС .

«В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются — там осколочные ранения», — рассказала детский омбудсмен.

Беспилотники атаковали пляж в Архипо-Осиповке 3 августа. В результате погибли семь человек, находившихся в прибрежной зоне, среди них — трое детей.

Утром 4 августа помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что девять раненых, включая двоих детей, находились в тяжелом состоянии. Всего в больницах оказался 21 человек, еще 19 раненых лечатся амбулаторно.