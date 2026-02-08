Сегодня 02:37 Это оружие возненавидели в НАТО. Чем так хорош «Белый лебедь», на котором любит полетать Путин Историк Кнутов: Ту-160М — уникальный самолет, его удар возмездия будет внезапным 0 0 0 Фото: IMAGO/Ales Utouka / www.globallookpress.com Эксклюзив

Личное присутствие Владимира Путина за штурвалом «Изделия 70» послало миру ледяной сигнал — и штабы НАТО парализовал гнетущий страх. Грозный рык «Белого лебедя» стал прямым предупреждением всему Западу: но чем же так напугало именно Киев новое оружие России?

Что такое «Изделие 70» Под индексом «Изделие 70» скрывается стратегический ракетоносец Ту-160. В НАТО его прозвали пугающе — Blackjack, российские пилоты ласково зовут эту машину «Белым лебедем». Это многорежимный сверхзвуковой самолет с крылом изменяемой стреловидности. Ту-160 стал самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире по максимальной взлетной массе. «Белый лебедь» способен летать на малых высотах, огибая рельеф местности, чтобы оставаться незамеченным для радаров противника, или совершать стремительные рывки в стратосфере. Платформа способна нести как ядерные, так и обычные высокоточные боеприпасы, выполняя задачи стратегического сдерживания или участвуя в локальных конфликтах высокой интенсивности. Возобновить производство Ту-160 в модернизированном облике распорядился лично российский лидер Владимир Путин. Фактически, модель Ту-160М теперь только выглядит так же — внутри самолет полностью изменился. Пугающие недостатки Ту-160 Созданная в конце советской эпохи боевая машина, со временем начала сталкиваться с более серьезными вызовами. Новое поколение Ту-160М полностью избавилось от «детских болезней». Аналоговую авионику сменила «стеклянная кабина» с современными цифровыми дисплеями и быстродействующими БЦВМ.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

«Белый лебедь» получил инерциальные и спутниковые системы, а также модернизированные радары. Интегрировали и новейший бортовой комплекс обороны для подавления радаров. Более мощные двигатели НК-32-02 стали одним из самых важных обновлений. Самолет адаптировали под стелс-ракеты Х-101 и гиперзвуковое оружие. Новая система управления вооружением теперь позволяет вводить координаты целей еще на аэродроме, а бортовой компьютер берет на себя управление полетом до точки пуска. Характеристики Ту-160M Технические параметры обновленного ракетоносца впечатляют: Максимальная скорость полета на большой высоте превышает 2000 километров в час.

Практическая дальность полета без необходимости дозаправки составляет 12 300 километров.

Боевой радиус действия машины — 7300 километров.

Максимальная взлетная масса — 275 000 килограммов.

Масса полезной нагрузки в максимальном варианте доходит до 40 тонн.

Практический потолок составляет 15 000 метров.

Силовая установка состоит из четырех мощнейших двигателей НК-32-02.

Экипаж самолета включает четырех специалистов. Способность самолета развивать скорость 2000 километров в час позволяет ему стремительно преодолевать зоны ответственности ПВО противника. При этом Ту-160М может нести на борту до 100 тонн. Самолет выполнен по интегральной схеме, где фюзеляж и крыло образуют единую несущую поверхность, что значительно повышает подъемную силу и снижает сопротивление воздуха. Главной конструктивной особенностью является крыло изменяемой стреловидности. Геометрия крыла «Белого лебедя» меняется в зависимости от задачи.

Фото: РИА «Новости»

Чем вооружен Ту-160M. Длинная рука Москвы Ту-160М проектировался как ракетоносец, чья задача — пуск ракет из точек, находящихся вне зоны действия ПВО. В двух огромных внутрифюзеляжных отсеках размещаются револьверные пусковые установки, каждая из которых несет по шесть ракет. Основной арсенал «Белого лебедя» включает: Х-101/Х-102, ракеты с обычной и ядерной боевой частью. Обе выполнены по стелс-технологии. Ту-160М может нанести удар по объектам на другом континенте, не покидая воздушного пространства России.

Х-БД, новейшее пополнение в арсенале, дальность этой ракеты превышает 6500 километров.

Новые Ту-160М адаптированы для применения новейшего гиперзвукового оружия.

Уникальная грузоподъемность в 100 тонн позволяет Ту-160М брать на борт не только ракеты, но и корректируемые авиабомбы. Именно концепция «ракетного грузовика» (missile truck) делает его столь опасным для НАТО: самолет быстро выходит в точку пуска, делает залп из 12 ракет и мгновенно уходит. Ядерная миссия Ту-160 также очевидна по окраске. Яркий белый цвет отражает интенсивную вспышку ядерного взрыва, обеспечивая большую защиту бомбардировщика и экипажа, чем более темная окраска. Его отметил лично Путин Владимир Путин дважды поднимался в небо на Ту-160. В 2006 году глава государства совершил пятичасовой полет на борту ракетоносца «Павел Таран». Это были полноценные боевые учения. Президент занял место командира корабля. В ходе этого полета ракетоносец дозаправился в воздухе.

Фото: РИА «Новости»

В феврале 2024 года президент России вновь поднялся в небо на новейшем Ту-160М «Илья Муромец». «Конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил <…> Управляется лучше. Надежность высокая очень. Вооруженность. Это новый самолет»», — отметил Владимир Путин после приземления. Почему Украина боится Ту-160M Издание 19FortyFive не зря писало о «серьезной тревоге» командования НАТО. «Белый лебедь» — инструмент, который делает западную военную помощь Украине бессмысленной. Поставляемые Украине системы Patriot или IRIS-T бесполезны против носителя, пускающего ракеты за тысячи километров от их зоны действия. Перехват Ту-160М в стратосфере невозможен для западных истребителей. Западные аналитики признавали, что Россия успешно использует Ту-160М для ударов по критической инфраструктуре, оставаясь в зоне абсолютной безопасности. Способность одного самолета нести как ядерные заряды для сдерживания Альянса, так и обычные ракеты для задач в зоне СВО, создает атмосферу постоянной неопределенности для Киева. Оружие возмездия Одной из ключевых особенностей Ту-160М является внутренняя компоновка его вооружения, рассказал 360.ru историк войск ПВО Юрий Кнутов. Все оружие «Белого лебедя» скрыто в специальных отсеках, что не только улучшает аэродинамику, но и позволяет развивать колоссальные скорости. «Специальные барабанные пусковые установки, откуда запускаются крылатые ракеты, Х-101, Х-102 и Х-555, имеют достаточно большую дальность. Особенно Х-102 — это дальность практически стратегическая. Это крылатые ракеты, они способны нести ядерную боевую часть», — пояснил Кнутов. По словам специалиста, на форсаже «Белый лебедь» способен уйти от преследования самых современных истребителей НАТО.

Фото: РИА «Новости»

«Он может практически на сверхзвуковой скорости уйти от F-35. Скоростные характеристики на форсаже у Ту-160 лучше, чем у F-35», — подчеркнул Кнутов. Дополнительную защиту обеспечивают станции РЭБ. «Периодически Ту-160М совершают плановые полеты. Раньше мы обязаны были уведомлять, но сейчас США американцы не продлили договор СНВ-3. В международных водах они летали под прикрытием наших истребителей. Как это называлось у наших пилотов, „летать за угол“ — за Норвегию и вплоть до Испании», — рассказал Юрий Кнутов. Историк добавил, что важнейшим достижением России стало возобновление производства Ту-160 с нуля, когда многие считали технологии безвозвратно утраченными.

Хотя считалось, технологии утрачены — их восстановили. Мы полностью добились импортозамещения. Там более мощные двигатели стоят, системы управления, электроника новейшая. Это самолет принципиально другого поколения. Юрий Кнутов

Почему НАТО ненавидит Ту-160М Сравнивая российскую машину с американской B-1B Lancer, Кнутов указал на технологическое преимущество конструкции Ту-160М. «Мы делаем ставку на Ту-160М. По многим параметрам они отвечают характеристикам не только сегодняшнего дня, но и завтрашнего», — объяснил Юрий Кнутов В условиях специальной военной операции Ту-160М выполняет роль высокоточной платформы для обычных ракет, но его главное достоинство в случае глобального конфликта — мобильность. Воздушный старт делает точку пуска ядерных ракет непредсказуемой для спутниковой группировки врага.

Это значительно осложняет контроль за пуском ракет и их траекторией, и тем самым делает удар — можно назвать его ударом возмездия — неожиданным. Юрий Кнутов

Это позволяет России наносить удары с направлений, где ПВО противника наиболее уязвима, гарантируя успех миссии.