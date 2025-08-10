Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия готова рассматривать территориальные компромиссы с Украиной во время переговоров. Его слова привело издание Lenta.ru .

Четыре буферных зоны на обмен?

Парламентарий отметил, что Москва может предложить формат обмена территориями. В качестве примера он привел созданные буферные зоны в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

«Политика — это вообще игра компромиссов. Это понятно», — подчеркнул Чепа.

Он уточнил, что такой вариант будет рассматриваться как один из возможных. К тому же депутат раскритиковал идею отложить решение по статусу территорий на десятилетия.

«Откладывать проблемы неправильно, их необходимо решать», — заявил политик.

Он добавил, что международное сообщество должно определиться с позицией по этому вопросу.

«Не мир, а передышка»

В Сети этот прогноз вызвал негативную реакцию как среди читателей, так и среди военных экспертов.

Обмен буферных зон сязвают со снижением уровня безопасности нашей страны. Территориальные уступки лишь отсрочат новый этап конфликта, уверен политический обозреватель отдела расследований «Царьграда» Андрей Ревнивцев.

«Без российского военного присутствия эти территории немедленно превратятся в плацдармы для атак на гражданское население Донбасса и приграничных российских регионов. Любые договоренности с нынешним киевским режимом ненадежны, а западные гарантии не имеют юридической силы», — отметил он.

С ним согласился неназванный боевой офицер, чье подразделение входит в группировку войск «Центр». В беседе с изданием «Новороссия» он назвал подобный ход «не миром, а передышкой».

«Если мы уйдем из буферных зон, которые отвоевали ценой жизней наших товарищей, через год натовские базы будут в Харькове и Николаеве. Такой ценой будет достигнут не мир, а передышка для врага», — сказал боец.

Ранее в американских СМИ предположили, что в случае, если президент Украины Владимир Зеленский откажется пойти на территориальные уступки ради заключения мира, американский лидер Дональд Трамп придет в ярость.