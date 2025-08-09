Отказ Зеленского от уступки территорий ради мира приведет Трампа в ярость

Если президент Украины Владимир Зеленский откажется пойти на территориальные уступки ради заключения мира, американский лидер Дональд Трамп придет в ярость. Об этом сообщила газета The New York Times .

По ее данным, хозяин Белого дома не сможет смириться с решением украинского коллеги не уступать часть территорий для прекращения конфликта.

«Резким отказом Зеленский рискует разозлить Трампа, который сделал достижение мирного соглашения между Украиной и Россией одной из своих главных внешнеполитических целей, даже если это означает принятие невыгодных для Киева условий», — отметило издание.

Украинский лидер прокомментировал слухи о том, что республика передаст России часть земель. Он подчеркнул что осуществить это не позволит Конституция страны. По его словам, Украина «не подарит» России территории, но останется открытой к реальным шагам, которые могут привести к завершению конфликта.

Зеленский также заявил, что любые действия, направленные против страны, а также решения без ее участия являются угрозой миру.