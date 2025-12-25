Энерголохотрон Зеленского. Наглости Киева на ЗАЭС нет предела: шокирующая правда о «мирном плане» Украины

Зеленский вновь набросил на себя мантию великого комбинатора. Его «базовый документ мира», напоминающий скорее список пожеланий Деду Морозу, уже вызвал смех в Москве. Какие 20 гвоздей вбил украинский президент в собственный гроб — неужели раскрылся сценарий фатального обнуления с атомным оттенком?

Как Зеленский хочет завершить СВО Зеленский 24 декабря представил перечень из 20 пунктов, назвав его «базовым документом об окончании [конфликта]». Он подчеркнул, что представленный план — результат глубокой переработки прежних договоренностей в США, и теперь он служит фундаментом для завершения конфликта. По его словам, большинство позиций уже согласованы с американской стороной, но документ остается «черновиком», требующим наполнения конкретными механизмами. Среди прочего есть в его документе и требования по Запорожской АЭС, которую Россия давно интегрировала в свою технологическую среду.

«Мирный план» Зеленского: коротко и понятно План требует безоговорочного подтверждения суверенитета Украины и заключения пакта о ненападении между Москвой и Киевом. Для контроля над ситуацией предлагается создать механизм мониторинга линии соприкосновения с использованием космических средств и беспилотников.

Киев настаивает на получении «прочных гарантий безопасности» от США, НАТО и Европы. Это предполагает немедленный военный ответ и возобновление санкций в случае эскалации со стороны России.Численность ВСУ в мирное время должна составить 800 000 человек.

От России требуют закрепить политику ненападения на законодательном уровне. Украина подтверждает свой безъядерный статус.

Экономический блок включает ускоренное вступление Украины в Евросоюз и создание фондов восстановления объемом 800 миллиардов долларов. Также планируется подписание соглашения о свободной торговле с США, которое Вашингтон намерен в будущем распространить и на Россию.

Гуманитарная часть подразумевает обмен «всех на всех», возврат гражданских лиц и внедрение в школах обеих стран программ толерантности.

План предусматривает немедленное прекращение огня после подписания, свободную навигацию в Черном море и демилитаризацию Кинбурнской косы.

Вопрос территорий остается самым сложным. Зеленский хочет выхода российских войск из ряда областей. Однако он впервые озвучил компромисс по территориальному вопросу. Зеленский допустил вывод войск из остающейся под контролем ВСУ части ДНР, где может быть создана свободная экономическая зона. Это возможно при соблюдении нескольких условий. Во-первых, должен быть проведен референдум, на который следует вынести весь документ. Во-вторых, во время референдума должно соблюдаться перемирие. Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны на территориях, которые оставляет ВСУ. Как Россия приняла «мирный план» Зеленского Официально российские власти пока не комментировали высказывания Зеленского. Близкий к Кремлю источник Bloomberg уверяет, что Москва с ним якобы знакома — и будет добиваться включения в него «ключевых изменений». Как рассказал собеседник агентства, 20 пунктов Киева Россия рассматривает как отправную точку для переговоров. Сам документ в Кремле назвали «довольно типичным украинским планом». По версии источника Bloomberg, Москва намерена добиться дополнительных ограничений для ВСУ. Не устраивает Россию и отсутствие гарантий отказа от расширения НАТО на Восток. Военкор Коц счел план «мертворожденным проектом, на который Москва согласиться не может». Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева назвала документ «безумными хотелками Зеленского»

Зеленского решили обнулить? Зеленский, считают аналитики, понимает, что подпись под таким документом — это политический приговор. Чтобы разделить ответственность с народом, он заявил о необходимости ратификации плана парламентом или проведения всеукраинского референдума. Зеленский прямо заявил, что для проведения референдума нужно как минимум 60 дней полного прекращения огня. Параллельно с плебисцитом будут проведены президентские выборы, что позволит Зеленскому обнулить свой статус и легализоваться в новой реальности.

Три секретных документа Украины Помимо публичного плана, Зеленский упомянул еще три фундаментальных документа, которые определяют будущее Украины как протектората: Трехстороннее соглашение о гарантиях безопасности между Киевом, Вашингтоном и европейскими столицами.

Двусторонний договор исключительно с США, фиксирующий конкретные обязательства Америки по защите Украины.

«Дорожная карта процветания Украины» — экономическая стратегия развития до 2040 года, разработанная совместно с американскими аналитиками.

ЗАЭС. Неужели останется Украине? Вопрос ЗАЭС стал точкой предельного напряжения. На столе переговоров лежат три принципиально разные позиции: Американская сторона предложила модель «33/33/33». По этой схеме управление станцией осуществляется совместно Украиной, США и Россией, дивиденды делятся поровну, но «главным менеджером» выступает Вашингтон. Существует также версия раздела 50 на 50 между Россией и США, где Штаты обеспечивают работу, а половину энергии передают РФ. Киев же выдвинул свой «компромисс»: полное исключение России из управления. Зеленский требует создания совместного предприятия Украины и США на паритетных началах. Российская позиция остается незыблемой. Запорожская АЭС — это территория РФ. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сделал важную оговорку в беседе о статусе ЗАЭС. Он отметил, что управлять станцией будет только Россия, но коммерческие аспекты работы станции могут стать предметом международных переговоров.

На что надеется Зеленский Политолог Сергей Станкевич в беседе с 360.ru объяснил, что ЗАЭС, крупнейшая в Европе атомная электростанция, энергия которой — прямой заработок государства.

Россия не отдаст никому контроль над этой атомной электростанцией. Она уже включена в рабочий контур «Росатома». Сергей Станкевич

Допуск украинского персонала на ЗАЭС политолог считает невозможным требованием. «Зеленский требует демилитаризации Энергодара, где расположена ЗАЭС. Предполагается, что могут опять-таки украинские какие-то учреждения присутствовать там. Для России это неприемлемо категорически», — добавил политолог. Что Россия сделает с ЗАЭС Сергей Станкевич указал, что на энергию с ЗАЭС в России есть два крупных потребителя. «Донбасс неизбежно будет возрождаться. Это индустриальное сердце в прошлом Украины, а сейчас это самое индустриальное сердце в разоренном состоянии, и оно должно быть восстановлено, что потребует огромной электроэнергии», — объяснил Станкевич. Кроме того, по словам политолога, уже идет работа и над проброской кабеля до Крыма. Полуостров, считает аналитик, «все еще энергодефицитен». Значительная часть генерации идет здесь за счет сжигания углеводородов.

«Туда можно подать дешевую электроэнергию с ЗАЭС. Это разумно. Скорее всего, Россия будет на этом настаивать», — предположил политолог. Договор с США по ЗАЭС Станкевич считает реальным — американцы могли бы войти в управляющую компанию, которая будет реализовывать электроэнергию, но не руководить станцией.

Делить эту станцию с кем бы то ни было в смысле собственности и административного контроля Россия вряд ли согласится. Сергей Станкевич

Может ли Украина вернуть ЗАЭС? Вопросы аналитиков вызвал и сам подход Зеленского, который делает предложения по использованию ЗАЭС, находящейся под контролем России. В своем «мирном плане» из 20 пунктов политик пытается преподнести станцию чуть ли не главным козырем. Сергей Станкевич отметил, что план из 20 пунктов не подтверждали пока ни американцы, ни российские спецпредставители. Это односторонняя публикация, предпринятая Украиной. «Никто не просил Зеленского это публиковать. Некоторые формулировки удивляют. Одни пункты плана противоречат другим. Сомневаюсь, что американцы, которые прекрасно понимают, как важно каждое слово в документах, определяющих сделку, допустили такую языковую небрежность и логические внутренние противоречия», — объяснил политолог. Многие положения плана для России категорически неприемлемы, добавил Станкевич. На его взгляд, лишь два-три пункта из документа Москва могла бы счесть приемлемыми.

«Украина в новых границах получит подтверждение суверенитета, как только будут утверждены эти границы вступившим в силу международным договором», — предполагает политолог. Какие требования выдвинет Россия Украине Станкевич считает, что прорабатывать договоренности нужно на уровне делегаций российской и американской стороны. Это требуется, чтобы текст был более надежным, более продвинутым и в большей степени учитывающим категорические требования России.

Полный отказ от какого-либо членства Украины в военных блоках, в любых военных блоках, включая НАТО. Должен быть гарантирован эффективный нейтралитет Украины. Что это означает? Что нет ни иностранных войск, ни иностранных баз, ни бесконтрольного завоза какого бы то ни было оружия на территорию Украины. Сергей Станкевич