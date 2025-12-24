Зеленский запросил перемирие на два месяца для референдума
Президент Украины Владимир Зеленский запросил двухмесячное прекращение огня для проведения общенационального референдума по будущему соглашению об урегулировании конфликта. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
«Мы можем пойти на референдум с полным соглашением, которое закрепит окончание войны. На референдум надо минимум 60 дней», — заявил Зеленский.
В противном случае, по его словам, голосование будет нелегитимным.
В России неоднократно заявляли о заинтересованности в прочном и устойчивом мире, а не во временных паузах. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что США хорошо осведомлены о ключевых аспектах позиции страны по урегулированию ситуации на Украине.