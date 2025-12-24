Президент Украины Владимир Зеленский запросил двухмесячное прекращение огня для проведения общенационального референдума по будущему соглашению об урегулировании конфликта. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» .

«Мы можем пойти на референдум с полным соглашением, которое закрепит окончание войны. На референдум надо минимум 60 дней», — заявил Зеленский.

В противном случае, по его словам, голосование будет нелегитимным.

В России неоднократно заявляли о заинтересованности в прочном и устойчивом мире, а не во временных паузах. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что США хорошо осведомлены о ключевых аспектах позиции страны по урегулированию ситуации на Украине.