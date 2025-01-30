30 января 2025 16:43 Едут умирать. В США обвинили Украину в гибели сотен американских наемников CNN: больше 20 американских бойцов пропали без вести на Украине 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

США

ВСУ

Россия

Украина

Число жертв среди американских наемников в зоне боевых действий на Украине резко возросло за последние полгода. Тела некоторых погибших до сих пор не могут вывезти. Об этом сообщил телеканал CNN.

Американских бойцов используют как пушечное мясо Все больше наемников из США пропадают и гибнут на Украине, поскольку ВСУ пытаются в срочном порядке заполнить бреши в ослабленной обороне страны. Сейчас больше 20 американцев, приехавших в страну, числятся пропавшими без вести. Тела минимум пяти наемников, поступивших на службу в ВСУ, не удавалось забрать с поля боя за последние полгода. Только в минувшую пятницу, 24 января, останки двух погибших после длительных переговоров репатриировали с территорий, которые заняла Россия.

Суровые свидетельства выживших военных и растущее число жертв демонстрируют малоизвестную, но важную роль американских наемников на передовой.

Спасшийся наемник из США с позывным Реднек заявил, что вероятность выживания иностранных боевиков на поле боя зависела не только от их опыта, но и от задач, которые им ставили бригады. По его словам, некоторые офицеры давали иностранцам и украинцам одинаковые задания, однако «предавали» приехавших из других стран. Реднек обвинил командование ВСУ в потерях боевых товарищей. «Плохой офицер. <…> Это было мясо для мясорубки. Он просто посылал тех, кого мог поймать, не разбираясь», — сказал мужчина.

Фото: U.S. Department of Defense

Реднек подчеркнул, что больше нельзя отрицать, что украинский конфликт стал борьбой Соединенных Штатов, а не только проблемой самой Украины.

«Если мы просто сможем заключить мир сейчас, нам не придется иметь с этим дело», — выразил он надежду.

Уполномоченный Украины по делам пропавших без вести при министерстве внутренних дел Артур Добросердов признал, что с возвращением тел погибших их семьям для захоронения возникают проблемы. Сложности вызывает идентификация останков. По его словам, передавать тела для репатриации службы могут, только когда личности погибших точно установят, чтобы семьям не приходилось заниматься захоронениями несколько раз, если позже им поступит еще одна часть останков.

Фото: Serhii Chuzavkov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сколько иностранных наемников на Украине По данным Министерства обороны России на март 2024 года, на Украину прибыли 13 387 иностранных наемника. Из них российские уничтожили 5962 бойца. Большая часть добровольцев из Польши — 2960 человек, из которых погибли 1497. На втором месте по числу прибывших и уничтоженных наемников расположилась Грузия — ликвидировали 561 военного из 1042. Из США на Украину для участия в боевых действиях прибыли 1113 военных. Российские бойцы уничтожили 491 из них. В ряды ВСУ также вступают граждане Канады, Франции, Швейцарии и других государств.