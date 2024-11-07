Ксения Шойгу рассказала о создании спортивных и детских площадках в новых регионах

Детские и спортивные площадки появятся во дворах жилых домов в новых регионах России. Их созданием займется фонд гуманитарных инициатив «Орион» при поддержке министерства спорта. Об этом рассказала председатель попечительского совета фонда Ксения Шойгу.

Организация уже построила три объекта в Ленинском и Ворошиловском районах Донецка, чтобы у детей и подростков появилось место для игр и занятий спортом.

«В Ворошиловском районе — большая воркаут-площадка. Там есть и рукоходы, и вещи для того, чтобы функционально нагрузить абсолютно все части тела. Рядом, на набережной, разместилась детская площадка, где есть горки, качели и другая инфраструктура для детей. Ну и Ленинский район теперь может похвастаться баскетбольной площадкой с профессиональным покрытием», — рассказала Ксения Шойгу.

Она добавила, что фонд «Орион» продолжит работу по развитию спорта в новых регионах и готов принимать заявки от местных властей на установку детских и спортивных площадок.

«Я очень рада и благодарна Министерству спорта Российской Федерации и, конечно, всем людям, которые участвовали в реализации этого проекта, моим коллегам из фонда „Орион“, за то, что уже сейчас у нас появились три объекта в Донецке, которые посвящены спорту и детям», — добавила председатель попечительского совета фонда.