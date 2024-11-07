Ксения Шойгу рассказала о создании спортивных и детских площадках в новых регионах
Ксения Шойгу: фонд «Орион» откроет площадки для спорта и детей в новых регионах
Детские и спортивные площадки появятся во дворах жилых домов в новых регионах России. Их созданием займется фонд гуманитарных инициатив «Орион» при поддержке министерства спорта. Об этом рассказала председатель попечительского совета фонда Ксения Шойгу.
Организация уже построила три объекта в Ленинском и Ворошиловском районах Донецка, чтобы у детей и подростков появилось место для игр и занятий спортом.
«В Ворошиловском районе — большая воркаут-площадка. Там есть и рукоходы, и вещи для того, чтобы функционально нагрузить абсолютно все части тела. Рядом, на набережной, разместилась детская площадка, где есть горки, качели и другая инфраструктура для детей. Ну и Ленинский район теперь может похвастаться баскетбольной площадкой с профессиональным покрытием», — рассказала Ксения Шойгу.
Она добавила, что фонд «Орион» продолжит работу по развитию спорта в новых регионах и готов принимать заявки от местных властей на установку детских и спортивных площадок.
«Я очень рада и благодарна Министерству спорта Российской Федерации и, конечно, всем людям, которые участвовали в реализации этого проекта, моим коллегам из фонда „Орион“, за то, что уже сейчас у нас появились три объекта в Донецке, которые посвящены спорту и детям», — добавила председатель попечительского совета фонда.
Фонд гуманитарных инициатив «Орион» занимается поддержкой жителей новых регионов России, предоставляя гуманитарную помощь, помогая жителям пострадавших районов получать протезы и проходить реабилитацию. Кроме того, организация проводит акции по сбору донорской крови, организует мероприятия для детей, привозит необходимые вещи в интернаты, а теперь еще и строит спортивные и детские площадки. За время работы сотрудники «Ориона» провели более 60 гуманитарных миссий и доставили более 900 тонн грузов для жителей, школ и больниц новых регионов.
Инициативы фонда поддержали известные спортсмены, музыканты, блогеры, артисты и общественные деятели. Попечительский совет «Ориона» возглавляет Ксения Шойгу. В него также входят актер и режиссер Иван Охлобыстин, международный гроссмейстер Сергей Карякин, народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.