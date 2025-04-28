После окончательного выдворения остатков украинских боевиков из Курской области, о чем официально объявили на выходных, не менее официально Россия признала вклад, который внесли в освобождение ее территорий бойцы элитных подразделений армии КНДР. Впрочем, участие северокорейских военных в операции давно было секретом Полишинеля, который Москва и Пхеньян до поры до времени раскрывать не спешили.

Насколько это было оправданно, не мне решать, да и суть сегодняшнего разговора совсем не в этом. А в том, что из всех многочисленных партнеров, друзей, союзников и просто сочувствующих России не побоялись встать плечом к плечу с нашим солдатом только корейцы.

Не испугались ни западных санкций, ни гнева заокеанского гегемона, ни возмущения международной общественности. Просто взяли и пришли на помощь, как это и полагается у настоящих друзей.

И все же не хочу сейчас говорить о многочисленных прочих, которые «дружат» с Москвой ровно до тех пор, пока им это выгодно. Бог им судья.

Я лучше подумаю над тем, как же так случилось, что северные корейцы оказались не только самыми верными соратниками России, но еще и самыми незлопамятными, простив нам предательство, выраженное в участии в санкционной политике Запада против КНДР.