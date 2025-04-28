Друг познается в беде. О справедливости банальных истин — на примере КНДР
После окончательного выдворения остатков украинских боевиков из Курской области, о чем официально объявили на выходных, не менее официально Россия признала вклад, который внесли в освобождение ее территорий бойцы элитных подразделений армии КНДР. Впрочем, участие северокорейских военных в операции давно было секретом Полишинеля, который Москва и Пхеньян до поры до времени раскрывать не спешили.
Насколько это было оправданно, не мне решать, да и суть сегодняшнего разговора совсем не в этом. А в том, что из всех многочисленных партнеров, друзей, союзников и просто сочувствующих России не побоялись встать плечом к плечу с нашим солдатом только корейцы.
Не испугались ни западных санкций, ни гнева заокеанского гегемона, ни возмущения международной общественности. Просто взяли и пришли на помощь, как это и полагается у настоящих друзей.
И все же не хочу сейчас говорить о многочисленных прочих, которые «дружат» с Москвой ровно до тех пор, пока им это выгодно. Бог им судья.
Я лучше подумаю над тем, как же так случилось, что северные корейцы оказались не только самыми верными соратниками России, но еще и самыми незлопамятными, простив нам предательство, выраженное в участии в санкционной политике Запада против КНДР.
После распада СССР кто-то наверху посчитал, что прежние друзья — Северная Корея, Куба, Вьетнам и многие другие — нам больше не нужны. Мол, теперь мы войдем в высшую лигу и сядем за один стол с мировой политической и экономической элитой.
Так оно было (точнее, казалось) на первых порах. Помните, как «Большая семерка» превратилась в «восьмерку», а затем нас приняли в ВТО, и мы безумно радовались этим фактам?
Но понадобилось совсем немного времени, чтобы понять: за этим столом нам уготована роль «главного блюда» — безмолвного и бесправного, а вовсе не равноправного партнера, как грезилось кому-то в Москве.
Слава богу, мы вовремя спохватились и в итоге заявили о своем праве на геополитическую субъектность и наличие собственных национальных интересов, защищать которые с оружием в руках было решено в феврале 2022 года. Но за то время, что мы пытались заигрывать с Западном, успели наделать массу ошибок, одной из которых была поддержка в 2006 году резолюции Совбеза ООН по санкциям против КНДР.
Вдумайтесь: только год тому назад, 24 марта 2024 года, Россия, сама уже обложенная западными санкциями дальше некуда, осмелилась, наконец, возвысить свой голос в защиту Северной Кореи и заблокировать продление мандата комиссии, следившей за соблюдением антикорейских санкций.
Корейцы, за что им честь и хвала, не стали копить обиду, а с радостью вернулись к полноценным взаимоотношениям как друзья и союзники. Более того, как уже сказано, не побоялись американского или европейского гнева, а просто отправили к нам своих лучших бойцов, чтобы помочь в освобождении русской земли.
И только за одно это они навсегда заслужили нашу искреннюю благодарность и верную дружбу.