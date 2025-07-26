Долгие 150 минут. Как сбой Starlink парализовал украинскую армию

Вечером 24 июля украинские боевики столкнулись с крайне неприятным событием — они потеряли доступ к спутниковой системе Starlink из-за сбоя. В результате военным пришлось пойти на крайние меры и отложить несколько военных операций

Пришлось отложить военные операции

ВСУ активно задействуют терминалы американской компании, поэтому сбой стал серьезным ударом для армии. По данным Reuters, связь пропала у ВСУ на линии фронта и оказала серьезное влияние на боеспособность.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) в значительной степени зависят от тысяч терминалов Starlink компании SpaceX для обеспечения связи на поле боя и некоторых операций с использованием беспилотников», — отметило агентство.

Оно добавило, что одному из подразделений ВСУ пришлось перенести несколько военных операций на более поздний срок. Из-за неполадок некоторые боевые задачи солдатам пришлось выполнять без видеотрансляции.

Сбой продлился почти 2,5 часа. Ночью командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди в своем Telegram-канале сообщил, что спутниковая связь не работала «долгих 150 минут», но в итоге ее восстановили.

Всего Украина получила от США более 50 тысяч терминалов Starlink. Случаи исчезновения связи уже происходили и ранее: Например, в 2022 году доступ к сети ограничивал глава корпорации Илон Маск. Он заглушал связь в некоторых районах боевых действий, и в итоге украинское контрнаступление сорвалось.