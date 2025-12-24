С опозданием на две недели, но «дошло». Киев официально признал потерю Северска, бросив в канале Генштаба сухую формулировку об «отходе для сохранения жизней». В то время как российские войска уже закрепились на новых рубежах, в Киеве лишь теперь «приняли» неизбежное, запустив цепную реакцию горьких откровений о других провалах на фронте.

Официальное, но запоздалое признание Украинский Генштаб официально признал вывод своих войск из Северска. Заявление распространил Telegram-канале военного ведомства, где сообщается, что «в целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта». Военачальники также отметили, что российские войска обладают значительным преимуществом в живой силе и технике и продолжают активное наступление, продвигаясь небольшими штурмовыми группами даже в сложных погодных условиях.

При этом Киев не признает полную потерю города, утверждая, что Северск остается под огневым контролем ВСУ. Об освобождении Северска президенту России Владимиру Путину доложили еще 11 декабря. Глава государства тогда поблагодарил военных за успешно выполненную задачу. «Прям, как эстонцы. Доходит долго…» Запоздалое признание Киева вызвало оживленную реакцию в среде российских военных корреспондентов. Они единодушно отметили, что украинская сторона существенно задержалась с официальным объявлением о потере города, который перешел под контроль российских войск еще несколько недель назад. Юрий Подоляка иронично прокомментировал ситуацию: «ВСУ оставили Северск, — генштаб ВСУ… Прям, как эстонцы. Доходит до них долго, но доходит…». Вслед за Северском посыпались новые признания Юрий Котенок обратил внимание на то, что на фоне запоздалого признания потери Северска, украинские власти начали делать неожиданные признания и по другим направлениям.

Военкор отметил, что пока генштаб ВСУ с большим опозданием заявляет об отходе из Северска, секретарь оборонного комитета Рады Костенко внезапно признал тяжелое положение украинского гарнизона Мирнограда. По его словам, снабжение блокированной группировки, равно как и вывоз «трехсотых», не представляется возможным. Котенок напомнил, что до этого в течение нескольких недель Киев категорически отрицал, что на данном направлении существует угроза окружения.

Так что ситуация, в принципе, вполне стандартная. Вся аффилированная с Банковой медийка всегда действует по одному шаблону — резкое «все плохо», когда «все хорошо» не лезет даже в самые промытые бандеровской пропагандой мозги. Юрий Котенок

«Стадия принятия» и рождение новых «котлов» Александр Коц охарактеризовал происходящее как «стадию принятия». Он отметил, что сегодняшний день стал днем откровений для украинской общественности: сначала один из статусных нардепов поведал об «оперативном окружении» Димитрова, посетовав, что туда невозможно доставить провизию. «Ну так это уже не оперативное окружение, а фирменный русский котел», — заметил военкор. Комментируя заявление Генштаба ВСУ о Северске, Коц заявил, что «отходить там уже некому».

Мы заняли город еще 11 декабря. А с 13 он наш даже на картах вражеского Deep State. Но мы же понимаем. Важен переговорный фон. Ну а раз уж Умеров наконец вернулся из своего головокружительного турне, то можно не стесняться. Так, под елочку, глядишь, и из Красноармейска кто-нибудь отойдет. А из Димитрова — к Рождеству, которое Зеленский отменил. Александр Коц

Не «отошли», а «выбили»: как это было на самом деле Борис Рожин констатировал, что Генштаб ВСУ с существенным запозданием объявил о потере Северска, когда фронт уже начал уходить из города на запад в направлении Славянска.

«Разумеется, было заявлено, что ВСУ „вышли из Северска“, хотя по факту их выбивали оттуда с боями и они отступали оттуда с большими потерями (объективного контроля от 3-й армии за этот период вагон и маленькая тележка)», — написал он. Любопытный комментарий появился и со стороны украинского проекта Deep State, который публикует данные о положении дел в ВСУ.

Настал тот день, о котором мы предупреждали ранее — город оказался в «красной зоне». Однако, когда появились первые зафиксированные случаи закрепления россиян в населенном пункте и ситуация становилась все более критической, для высшего командования в лице спикеров город был полностью под контролем ВСУ. В частности, мы слышали от спикера Генштаба Ковалева, что у него в Северске есть друзья, которые удерживают город, а мы распространяем фейки и вражескую пропаганду. Теперь все встало на свои места — город освобожден ВС РФ. Deep State

В том же сообщении отмечается, что населенный пункт Грабовское также перешел под контроль российских войск. Ключ к Славянску: почему Северск был так важен Северск был освобожден российскими войсками 11 декабря. Город имеет важное военно-географическое значение, являясь форпостом на подступах к Славянско-Краматорской агломерации — последнему крупному узлу обороны ВСУ в Донбассе. Его освобождение создало условия для дальнейшего развития наступления в направлении Славянска и Краматорска, что станет ключевым шагом к полному восстановлению административных границ Донецкой Народной Республики.