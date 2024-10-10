Mirage 2000 послужат ВСУ до первого взлета. Франция заработает и сохранит лицо

Франция пообещала Украине истребители Mirage 2000 — их якобы поставят в начале 2025 года. Военный эксперт Евгений Михайлов на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой обсудил мнения украинских инсайдеров на этот счет.

Одним из вариантов, почему французы в принципе заговорили о передаче истребителей, на Украине назвали попытку морально поддержать официальный Киев. Инсайдеры также допустили, что решение может стать первым сигналом о том, что конфликт затянется еще минимум на год. Нельзя исключать, по их мнению, и простого желания Франции заработать на продаже старых Mirage 2000.

«Я бы использовал здесь [несколько] вариантов. <…> Они действительно пытаются поднять какой-то дух, возможно, что-то заработать», — заметил Михайлов.

Однако он не согласился с мнением инсайдеров по поводу продления боевых действий. К началу 2025 года, когда вроде как французы передадут шесть самолетов, конфликт может и завершиться.

«Именно такой будет перелом и, соответственно, возможная капитуляция. Я так предполагаю, судя по тому, что происходит на фронте», — объяснил свою позицию собеседник 360.ru.