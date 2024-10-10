Mirage 2000 послужат ВСУ до первого взлета. Франция заработает и сохранит лицо
Военный эксперт Михайлов: Mirage 2000 будут для ВСУ самолетами до первого взлета
Франция пообещала Украине истребители Mirage 2000 — их якобы поставят в начале 2025 года. Военный эксперт Евгений Михайлов на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой обсудил мнения украинских инсайдеров на этот счет.
Одним из вариантов, почему французы в принципе заговорили о передаче истребителей, на Украине назвали попытку морально поддержать официальный Киев. Инсайдеры также допустили, что решение может стать первым сигналом о том, что конфликт затянется еще минимум на год. Нельзя исключать, по их мнению, и простого желания Франции заработать на продаже старых Mirage 2000.
«Я бы использовал здесь [несколько] вариантов. <…> Они действительно пытаются поднять какой-то дух, возможно, что-то заработать», — заметил Михайлов.
Однако он не согласился с мнением инсайдеров по поводу продления боевых действий. К началу 2025 года, когда вроде как французы передадут шесть самолетов, конфликт может и завершиться.
«Именно такой будет перелом и, соответственно, возможная капитуляция. Я так предполагаю, судя по тому, что происходит на фронте», — объяснил свою позицию собеседник 360.ru.
Преимуществ благодаря Mirage 2000 Украина не получит
У ВСУ, подчеркнул Михайлов, нет шансов получить какое-либо преимущество благодаря Mirage 2000.
Нужно понимать, что Mirage 2000 — это, во-первых, старый самолет. Во-вторых, комплектующие к нему перестали делать еще 17 лет назад: пойди еще найди в случае поломки чего-то. Вылет этого самолета стоит в три-четыре раза дороже, чем у F-16, и обслуживание тоже.
Евгений Михайлов
военный эксперт
Французский истребитель — одномоторный самолет, заметил он, действительно способный на некие боевые действия. Однако по сравнению с российскими Су, по словам Михайлова, Mirage 2000 явно проигрывает.
«Во-первых, у него дальность обнаружения наших самолетов максимум 150 километров. У нас дальше намного. Даже при новых обновленных системах, которые поставили, шансов против российских летчиков [у этого истребителя] в открытом бою нет. У нас и дальность поражения чуть ли не вдвое больше. По большому счету, это самолеты до первого взлета», — сказал военный эксперт.
Как в ВСУ будут использовать французские истребители
Михайлов допустил, что ВСУ в большинстве случаев станут использовать Mirage 2000 в качестве носителей для пуска ракет: предполагается, что их оснастят подвесками для Storm Shadow.
Опять же им нужно еще взлететь, нужно еще где-то находиться. <…> Мы не даем взлететь даже в Староконстантинове тем же F-16.
Евгений Михайлов
Никаких перспектив для украинской армии после передачи Mirage 2000 собеседник 360.ru не увидел.
«Пообещали хоть как-то действительно [оказать] моральную поддержку украинскому режиму, увеличивают парк старых машин НАТО», — заметил он.
Франция, напомнил Михайлов, не собирается поставлять новые самолеты. Даже если старые истребители быстро уничтожат, имиджевый ущерб для французов окажется не таким серьезным, потому что по факту речь идет об уже списанной технике.