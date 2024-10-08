Повтор ошибки F-16. Почему Mirage 2000 не станет для ВСУ «вундервафлей»

Власти Франции подготовят Mirage 2000 для передачи украинским военным в первом квартале следующего года. С таким заявлением выступил министр обороны европейской страны Себастьян Лекорню. Он пояснил, что самолеты получат новые вооружения класса «воздух-земля» и современные средства радиоэлектронной борьбы. Политолог Дмитрий Евловский в комментарии 360.ru рассказал о французских истребителях и отметил, что они не изменят ситуацию на фронте, так же как и полученные ранее самолеты F-16.

Далее — его прямая речь.

Несовременное оружие

Mirage 2000 — старый самолет, разработанный еще в 70-х годах. Во Франции он снят с вооружения в 2007 году. Это предпредыдущее поколение. Не сказать, что это хлам, — есть и более старые образцы вооружения, — но и не современное оружие. Это примерно то же поколение, что наши МиГ-29 и Су-27 первых моделей. У нас давно есть Су-34, Су-35, новое поколение самолетов, есть Су-57, которые в ближайшем будущем встанут на вооружение. Украина же в очередной раз получает довольно старые самолеты. Практика показывает, что при грамотном применении и старой техникой можно воевать.

Но у России есть что противопоставить. Во-первых, современная система противовоздушной обороны, которая не то что самолеты — ракеты сбивает. При этом дальность достаточная, чтобы сбивать подобные самолеты.

Во-вторых, это входящие в систему ПВО перехватчики — истребители для борьбы с подобными истребителями противника. Главный вопрос — какое количество самолетов поставят Украине, какое именно вооружение, что за современные (или несовременные) будут ракеты.

Потому что если Украине поставят устаревшие ракеты, которые летят недалеко и наводятся по устаревшим системам, то и это не даст никакого результата.

Фото: Senior Airman Steven Cardo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пустые надежды Украины

История с F-16 показала, что без самых последних моделей вооружения F-16 превращается в обычный истребитель, которым нужно уметь воспользоваться. Никакого переворота с появлением этих самолетов на фронте не произошло.

Это так не работает. Нет никакой «вундервафли», нет никакого технического средства, которое переворачивает игру.

Войны выигрываются благодаря комплексному подходу, мощной экономике, общему превосходству в вооружениях и организационной структуре. В этом плане Украина сейчас находится на дне своих возможностей.

У них не хватает людей, чтобы удерживать поле боя. Толку от Mirage, если поле боя удерживать некем? Они могут сколько угодно летать, но не будут же охотиться за каждым отдельным солдатом или гоняться за квадроциклом и штурмовой группой? У Украины нет целых комплексов вооружения типа современного комплекса ПВО — а отдельно Patriot не решают, у них нет нормальных воздушных сил. И самое главное — у них разваленная экономика и энергосистема. Украина — это труп, который находится на системе искусственного поддержания жизни. Она живет ровно до тех пор, пока в нее закачивается кислород. Она не в состоянии сама ничего делать. Поэтому самолет ничего не поменяет, никаких кардинальных изменений не произойдет. Тем более что речь идет об устаревшей модели.