Западные СМИ, долгое время скептически оценивавшие российское наступление, теперь вынуждены констатировать перелом. Аналитики заявляют о возможности военной победы России уже в ближайшие недели. Осенняя кампания и успешные действия наших штурмовых групп под Красноармейском создают условия для решающего удара. Падение ключевых городов-крепостей, по их же оценкам, лишит Украину возможности воевать.

Осень приносит перемены Американский телеканал CNN допустил достижение Россией военной победы на Украине в ближайшие недели. Аналитики канала связали этот сценарий с наступлением осеннего периода, который традиционно приносит радикальные перемены на поле боя. Журналисты подчеркнули, что вся стратегия России и ее внутренняя поддержка зависят от достижения успеха на фронте. Ранее это же издание прогнозировало установление контроля российских войск над ключевыми городами Донбасса в обозримой перспективе.

Фото: РИА «Новости»

Среди стратегически важных населенных пунктов эксперты выделили Красноармейск и Купянск. Потеря этих городов, по их мнению, лишит Украину возможности дальше вести войну. Дипломатическая изоляция Пессимистичные прогнозы прозвучали на фоне провальной встречи президента Украины с его американским коллегой. Переговоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне прошли в несколько напряженной обстановке. По итогу переговоров администрация США пока отказалась передавать Вооруженным силам Украины крылатые ракеты Tomahawk. Этот демарш стал серьезным дипломатическим поражением для Украины и придал уверенности российской позиции. Красноармейск уже близко Наряду с этими прогнозами российские штурмовые группы начали активное продвижение в Красноармейске, достигнув западной части города и железной дороги. Военкоры сообщали, что украинские формирования понесли тяжелые потери и столкнулись с грамотно организованными засадами.

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные аналитики с тревогой констатировали, что российские войска перешли от точечных вылазок к масштабным операциям. Они отметили стремительное расширение «серой зоны» и значительное ухудшение оперативной обстановки. Редактор немецкой газеты Bild Джулиан Репке заявил о присутствии российских подразделений в самом центре Красноармейска. Он также опубликовал видеокадры, на которых украинские солдаты сдавались в плен российским военным. Признания и прогнозы Американские аналитики поддержали эту тревожную оценку ситуации на фронте. Они открыто заявили о неизбежном коллапсе нескольких ключевых участков украинской обороны. Российские войска сосредоточили достаточно сил для решительного прорыва в районах Красноармейска и Купянска. Падение этих городов станет точкой невозврата, после которой Украина утратит возможность к нормальному организованному сопротивлению.