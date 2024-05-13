Как Шойгу изменил армию за 12 лет: 10 решений министра обороны | 360°

Спецоперация 13 мая 2024, 23:54 Десять решений Сергея Шойгу, изменивших российскую армию Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Читать 360 в

Он начал работу как антикризисный менеджер, а завершит — как первый министр обороны России эпохи СВО. Десять ключевых решений Сергея Шойгу, которые изменили российскую армию — в материале 360.ru.

1 Создали Силы специальных операций Не секрет, что одной из первых задач Сергея Шойгу на посту министра обороны в 2012 году стало продолжение курса на реформирование армии, но путем, отличающимся от подхода его предшественника, Анатолия Сердюкова. Одним из важных решений стало создание полноценного рода войск — Сил специальных операций. РИА «Новости» Проанализировав боевой опыт российской армии в Южной Осетии, в Минобороны пришли к выводу, что вооруженным силам нужна мощная группировка быстрого реагирования, которая сможет защищать интересы страны в любой ситуации. Такую группировку начали формировать уже в 2013 году. А вскоре она начала проявлять себя в реальных условиях. Ярче всего ССО проявили себя во время сирийской кампании: они бились в Пальмире, в Алеппо, а также несли ответственность за безопасность президента Владимира Путина, когда тот навещал российские войска на авиабазе Хмеймим. Ключевую роль ССО сыграли в ходе «Крымской весны» — для справки, день Сил специальных операций отмечают с 2015 года именно 27 февраля. Часто этот праздник называют днем «вежливых людей». Ulf Mauder / Global Look Press И, разумеется, Силы спецопераций — это важнейшие бойцы на линии боевого соприкосновения СВО.

2 Появились Арктические войска Будущее России — в Арктике, и Москва объявила это во всеуслышание именно при помощи ведомства Сергея Шойгу. База «Арктический трилистник» / MOD Russia / Global Look Press Неоценимая стратегическая важность Арктического региона с его ресурсами на столетия, рыбными промыслами и морскими путями стала очевидна, когда в Арктике начали появляться военные базы: «Полярная звезда» на острове Врангеля, «Арктический трилистник» на Земле Франца-Иосифа и «Северный Клевер» на Новосибирских островах. Кроме того, территории Северного флота передали в Ленинградский военный округ. Оно и неудивительно: когда рядом сразу несколько объектов стратегических ядерных сил, лучше относиться к региону с большим вниманием.

3 Создали Военно-космические силы Военно-космические силы сформировали в 2015 году из подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВВКО). Курсанты Военно-космической академии имени Можайского / MOD Russia / Global Look Press Именно ВКС России следят за возможными пусками баллистических ракет, управляют системой спутников военного и двойного назначения, а также выявляют другие возможные угрозы. В условиях боевых действий все эти функции приобретают еще большую важность. Соединение таких мощностей с задачами российской авиации, особенно в условиях СВО, позволило повысить эффективность наших воздушных сил.

4 Улучшен имидж ВС России Говоря откровенно, «Армия России» стала национальным брендом именно при Шойгу. Уже в 2013 году число уклонистов начало снижаться, к российской армии многие перестали относиться как к жуткому последствию непоступления в вуз. Maksim Konstantinov / Global Look Press Решить эту непростую задачу удалось несколькими действиями. Во-первых, хозяйственную часть вооруженных сил подлатали и привели в порядок: солдат одели, обули, накормили (в прямом смысле слова — рацион армии разнообразили), расселили, обеспечили дисциплину. Все это делалось на фоне неплохой пиар-кампании, в которую вошли ребрендинг (с острой эмблемой в виде звезды), собственный мерч, который можно купить хоть в Сети, хоть в парке «Патриот», рекламная кампания, работа в соцсетях.

5 Увеличили интенсивность подготовки личного состава Многие эксперты сходятся во мнении, что уровень подготовки личного состава за 12 лет руководства Шойгу изменился все же в лучшую сторону. Церемония награждения соревнований «Танковый биатлон» / MOD Russia / Global Look Press За имеющееся время перед большим кризисом российская армия должна была научиться сражаться заново — в новом конфликте с потенциально новым противником. Количество боевых программ подготовки выросло до шести сотен, также сформировали более 100 методичек. Восемьдесят полигонов и стрельбищ уже сейчас оснащены системами видеонаблюдения, полигоны обновляют для работы сразу нескольких родов войск одновременно — чтобы все учились координировать действия. Фишка Минобороны эпохи Шойгу — военные игры на любую тему. От авиадартса до танкового биатлона, российская армия получила возможность в мирных условиях соревноваться с иностранными делегациями. И частенько обыгрывать их в пух и прах.

6 Увеличен набор в военные училища Уже в первый год службы Шойгу на должности министра обороны набор в военные училища России, выпускающие молодых командиров, подскочил в 7,5 раза. Курсанты Военно-космической академии имени Можайского / MOD Russia / Global Look Press С этой целью военные университеты укрупняли, укрепляли межвидовые и межродовые связи в подготовке кадров, а также интегрировали военное образование и военную науку. Именно при Шойгу создали так называемые научные роты — студентам, в вузах которых не предусмотрели военных кафедр, дали возможность отслужить без отрыва от обучения.

7 Создали «Юнармию» и парк «Патриот» Не будешь воспитывать свою молодежь — ее кто-нибудь воспитает вместо тебя. Министерству обороны при Сергее Шойгу пришлось обновлять систему связи с подрастающим поколением, централизовать систему разрозненных военно-патриотических клубов по всей необъятной. Так появился проект «Юнармия». MOD Russia / Global Look Press Если сначала в проекте поучаствовали порядка 25-26 тысяч учащихся, то к 2023 году число юнармейцев перевалило за 109 тысяч. Важным местом в обновленной системе идеологической работы Минобороны стал парк «Патриот» — почти пять с половиной тысячи гектаров музейных площадок, выставок бронетехники, учебных полигонов для военно-тактических игр.

8 Ввели оборонный протекционизм — перешли на российское При Шойгу в российской армии ограничили влияние частного капитала. Остановили распространенную практику отдавать на аутсорс ремонт военной техники — что было особенно важно, потому что новой военной техники стало появляться больше. Pravda Komsomolskaya / Global Look Press Кроме того, обновлять арсенал Родины при Шойгу стали все-таки на Родине: Шойгу удалось наладить понимание между военно-промышленным комплексом и Министерством обороны. Глава ведомства дал понять, что производителям необходимо платить честную цену, но что задерживать тогда работы и халтурить на качестве ее выполнения — не просто коммерческая недобросовестность, а без пяти минут госизмена.

9 Получили новую боевую технику Отечественные разработчики за время руководства Шойгу Министерством обороны получили достаточно внимания и заботы, чтобы выпустить достаточно зубодробительных образцов военной техники. Чего стоит ракетный комплекс «Сармат», заступивший на боевое дежурство в 2022 году. Ну или поставленный на боевое дежурство в 2019 году комплекс «Авангард». Это уже не говоря о «Цирконе», принятом на вооружение не далее как в 2023 году. Или о ТОС-3 «Дракон», которая вызвала за рубежом настоящую панику: неуязвимая для атак украинских FPV-дронов система способна посылать снаряды на 15 километров и прожечь даже стены бункера. И тем более — о системе минирования с ироничным названием «Земледелие». И если часть только упомянутых тут разработок существует как гарантия, что ни одна страна в здравом уме не захочет получить в ответ на нападение на Россию гиперзвуком, то другая часть — те же тяжелые огнеметные системы или системы минирования — вполне работают прямо сейчас на линии боевого соприкосновения.

10 Обеспечены условия для работы в бою Армии всегда так или иначе готовят воевать. Вопрос только в том, к какой войне их готовят. Министерство обороны при Шойгу пережило «Крымскую весну», сирийскую кампанию и в определенный момент со всей страной стало потихоньку готовиться к трудным временам — как именно, видно уже из описанных выше решений. И благодаря им армия не дрогнула перед лицом противника. Огромная система, трудно поддающаяся тонкой настройке, выдержала и выдерживает агрессию почти всего коллективного Запада — с его неприкрытым желанием нанести России «поражение на поле боя.