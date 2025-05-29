29 мая 2025 10:17 Дать ВСУ по зубам. Россия готовится к масштабному наступлению на Сумы и Харьков 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Курская область

Учитывая попытки украинской армии снова пробиться в Курскую, а также прорвать нашу оборону в Брянской и Белгородской областях, вопрос создания глубокой «зоны безопасности» остается актуальным как никогда. По слухам, она может составить от 20 до 50 километров, а некоторые эксперты считают, что эта зона и вовсе должна быть не менее 100 километров, иначе смысла в ней не будет никакого. Как бы там ни было, вопрос Харькова здесь остается первостепенным, учитывая, что расстояние от города до линии боевого соприкосновения — 30 километров. На Западе это прекрасно понимают. Неудивительно, что там по этому поводу бьют тревогу.

Наступление на Харьков По информации Sky News, Вооруженные силы России сосредоточили войска вблизи Харькова, который называют «городом-крепостью». Дескать, Москва готовится к новому масштабному наступлению на этом направлении. После освобождения Курской области свыше 50 тысяч российских военнослужащих сосредоточились у границы с Харьковской. По мнению западных аналитиков, у ВС России есть примерно четыре месяца для прорыва фронта. После погода может значительно ухудшиться, что затруднит наступление. Военный аналитик Sky News Майкл Кларк заметил, что к границе Харьковской области россияне перебросили элитные части, включая десантников. Он полагает, что Россия может планировать масштабное наступление как на Харьков, так и на Сумы. Возможно, удар будет одновременно на оба областных центра, как и концентрация на освобождении большей части региона, не заходя в эти города. Кстати, как не вспомнить информацию британского издания The Economist, согласно которой российская делегация в ходе переговоров с представителями Украины в Стамбуле дала понять, что ВС России способны занять еще две области: Харьковскую и Сумскую. Россия готова согласиться на прекращение огня только при условии полного вывода украинских войск из Херсонской, Запорожской, ДНР и ЛНР.

Фото: РИА «Новости»

Вопрос приоритетов Судя по всему, основными задачами летней наступательной кампании ВС России будут выход на границы ДНР — полное освобождение субъекта России, а также создание буферной зоны. Такую задачу поставил российский лидер Владимир Путин. Само по себе наступление на Харьков представляется логичным в рамках решения задачи по созданию буферной зоны. Но приоритетным должна стать ее организация в Сумской области. Потому что наступательный потенциал, который был задан в ходе освобождения Курской, нашим войскам сегодня проще реализовать именно на территории Сумской. Кроме того, Сумы являются весомым логистическим узлом, который уже частично находится под огневым контролем российских Вооруженных сил. Об этом 360.ru напомнил председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

До передовых позиций ВС РФ, наступающих до пригорода Сум, остается около 20 километров, что позволяет работать уже по логистике противника. Мы ее уже контролируем. Что касается Харьковской области, наступление на город выглядит для нашей армии достаточно затруднительным, хотя определенные плацдармы там уже есть. Роман Шкурлатов

С них, по словам эксперта, Россия продолжает наносить удары вглубь Харьковской области, отодвигая противника от границ России. Если удастся освободить Сумы или хотя бы прекратить всю тыловую логистику, это поможет обезопасить Курскую и Белгородскую от возможных повторных ударов.

Фото: РИА «Новости»

Тактика ВС России Тем не менее личный состав нашей группировки не только под Харьковом, но и на других направлениях полностью укомплектован. Сформировано необходимое количество резервов. И чтобы освободить города, которые до сих пор находятся на украинской территории, достаточно решения главнокомандующего и постановки задач Генштабом для действующих подразделений. Такое мнение в разговоре с 360.ru высказал участник СВО военкор Евгений Линин. — А как же «линия дронов», которую на Украине сейчас так активно продвигают? — Она не поможет. Российская армия повсеместно получила военно-стратегическое преимущество и нигде переломить ситуацию, даже на небольших участках фронта, ВСУ не в состоянии.

Фото: РИА «Новости»

— Можно ли взять Харьков? Или нет? — Харьков — очень большой город, мегаполис. Это такой типичный советский город. Это культурный, исторический, промышленный, научный центр Харьковской области, построенный советским народом в том виде, в котором мы его знаем. И, конечно же, вся вот эта харьковская агломерация для военных, как вражеский оборонительный узел, представляет серьезную задачу, если она будет действительно обороняться, если брать Харьков в лоб. Но тут все зависит от того, какую тактику применит российская армия. — Могут повторить тактику освобождения Курской области? — Вполне. Она показала свою эффективность. Мы сузили коридоры поставок для украинской армии, для группировки вторжения. Потом перекрыли их огневым воздействием, затем уже перерезали непосредственно штурмовыми формированиями ВС России. И все — операция завершена.

Фото: РИА «Новости»

Здесь можно сделать то же самое — отрубить группировку ВСУ, которая находится в Харьковской области, в самом Харькове, от линий снабжения либо поставить их под огневой контроль. Если это сделать, никто долго оборону в этом городе держать не сможет. Также нам надо оказывать постоянное давление на передовые позиции — как фактор. Поэтому мы видим, что российские силы успешно используют как одну тактику, так и другую. И тактика полуобхвата, полукольца, полуокружения, когда части ВСУ выдавливаются из своих укрепрайонов и опорников, имеет успех. Ее можно транслировать на любой город, который еще пока находится под контролем Украины. Ответ на терроризм Киева Реакция американского лидера Дональда Трампа лишний раз говорит в пользу того, что мирные инициативы Вашингтона изначально были имитацией с целью дистанцироваться от конфликта. При этом фактически США не сворачивают поддержку украинской стороне.

Фото: РИА «Новости»

«Учитывая это, Москва пошла на реальные переговоры, но не на снижение военной активности. Нельзя ставить безопасность жителей Белгородской и Курской областей в зависимость от неискренних заявлений Вашингтона. Единственной реальной гарантией безопасности может быть только освобождение Сумской и Харьковской областей», — пояснил в разговоре с 360.ru политический аналитик публицист Юрий Голубь.

Естественный ответ на терроризм киевского режима — активность на этом направлении. Юрий Голубь

При этом очевидно, что, например, недавний удар HIMARS по Рыльску был бы невозможен без участия США. Вполне естественно, что наше наступление продолжается вне зависимости от лицемерных истерик Трампа. В любом случае мы на пороге серьезных событий.