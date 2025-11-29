В рядах ВСУ в Гуляйполе царит хаос. По оценкам местных ресурсов, из-за ошибок командования и лжи в докладах украинская армия сейчас находится на волоске от полной его потери. Что происходит на этом направлении боевых действий и почему противник может слить ключевой узел своей обороны в Запорожской области в ближайшее время, разбирался 360.ru.

Что происходит близ Гуляйполя сейчас Ситуация на Запорожском направлении продолжает оставаться самой сложной для ВСУ. Украинские каналы считают, что это связано в том числе с тем, что линия фронта там расширяется и требует больше живых резервов для удержания, которых просто нет. Помимо этого, российские силы приблизились к последней крупной линии обороны на данном участке, которая тянется от Гуляйполя к Днепропетровской области, указывает «Легитимный». Когда ее прорвут, подразделения выйдут на «оперативный простор аж до Орехова». Потеря этого крупнейшего укрепрайона ВСУ на Запорожском направлении, по мнению авторов канала, вполне может произойти уже зимой.

В минувший понедельник бойцы группировки «Восток» освободили населенный пункт Затишье. Это село расположено в четырех километрах к югу от ранее освобожденного села Яблоково и в трех километрах к северо-востоку от Гуляйполя.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Военкор Александр Коц отмечал, что первые подразделения «Дальневосточного экспресса» зацепились за окраины Гуляйполя уже ночью 24 ноября. Тут же журналист привел и безрадостные оценки действий ВСУ со стороны украинских пабликов.

«Дальневосточным экспрессом» российские военкоры и Telegram-каналы называют группировку ВС России «Восток», которая состоит главным образом из подразделений, переброшенных с Дальнего Востока.

Вот лишь некоторые из них: после потери Полтавки и Успеновки фронт рухнул, а части теробороны оказались в окружении. В итоге одна рота полностью потеряла управление со всеми вытекающими: царил настоящий хаос и даже дружеский огонь. Появлялись данные о том, что украинское командование в срочном порядке бросило новые силы и 225-й полк и мехбригада выстроили оборону. Однако при отходе девять бойцов попали в плен или были уничтожены.

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Потерял управление и один из украинских батальонов: людей просто бросили. Почти две роты начали массово выходить из района Зеленого Гая и Высокого. Севернее Гуляйполя российские войска, по данным украинских ресурсов, ведут наступление на Доброполье, чтобы наладить сообщение между двумя населенными пунктами.

«Падение Гуляйполя даст русским отличный населенный пункт для накопления армии, которая на этом участке одна из самых больших после Донецкой группировки. Если будет потерян Орехов, то в течение трех месяцев с момента потери ВС РФ подойдут к Запорожью и пойдут на север, обрезая логистику ВСУ», — предупреждает «Легитимный».

Русские используют свою любимую тактику, когда прорывают линию обороны, а после берут ее в клещи с разных сторон. Скорее всего, они прорвут оборону сразу в нескольких местах и разрежут линию фортификаций на несколько участков, которые потом зачистят с помощью их обхода. «Легитимный»

По прогнозу этого канала, Гуляйполе может пасть уже до конца декабря. И поспособствует этому в том числе Миндичгейт, благодаря которому вскрылись факты воровства в окружении президента Зеленского. Воровства миллионов на энергетике, армии, фортификациях. «Солдаты просто отказываются умирать за таких „лидеров нации“», — подчеркивают журналисты.

Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ложь о контратаке и липовое видео из Гуляйполя В минувший четверг, 27 ноября, спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин подтвердил, что российские силы зашли во фланг под Гуляйполем из-за несогласованного отступления одного из подразделений. По его словам, уход с позиций обнажил участок, куда сразу зашли ВС РФ. Там произошло боевое столкновение, после которого несколько украинских военных считаются пропавшими без вести. Но уже в пятницу в ВСУ поспешили заверить, что ситуация в районе Гуляйполя стабилизирована, а сдержать наступление и вернуть контроль над обстановкой на этом направлении, по легенде Сил обороны Юга, смогли 33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения. Один из офицеров ВСУ с позывным Алекс тогда заявил в своем канале, что даже если это и так, то на оперативном масштабе этого направления все равно остаются проблемы в связи с потерей Ровнополья — господствующей высоты на местности, «из-за которой возможно с фланга создавать проблемы тыловым районам подразделений».

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Нардеп Марьяна Безуглая в тот же день опубликовала данные, что российские военные уже находятся в Гуляйполе.

А тем временем россияне уже в Гуляйполе. Марьяна Безуглая

Но командиры ВСУ не нашли ничего лучше, чем вместе со своим заявлением о стабилизации опубликовать видео боевых действий. И их совершенно не смутило, что ролик, который они использовали в качестве железобетонного аргумента о том, что ВСУ держатся на плаву, был явно снят не в ноябре: на деревьях в кадре почему-то была зеленая листва. Спустя некоторое время осознание провала с подставным роликом все-таки пришло, потому что 28 ноября кадры из Telegram-канала Сил обороны Юга все-таки снесли.

Украинский ресурс Deep State после этого заметил, что спикер Сил обороны Юга «объявил крестовый поход против здравого смысла».

«О проблемах стоит говорить, чтобы их ликвидировать и изучать для дальнейшего избегания. Но когда в проблему влезает манипуляция, искажение и личный интерес — проблема теряет свою суть и самые главные выводы растворяются, что делает все приложенные усилия бесполезными», — подчеркнули авторы канала.

События, произошедшие за последнюю неделю, могли бы привести к полной потере города уже в этом месяце. Deep State

Офицер ВСУ Алекс дал более эмоциональную оценку происходящему, заметив, что после попыток разносить новости о том, что «на Гуляйполе все хорошо и все стабилизируется», результат очевиден. «Только дурак не увидит там довольно сложную оперативную обстановку, что уже не дает объективных оснований утверждать о какой-то стабилизации ситуации на направлении. Происходят довольно неприятные, но очевидные вещи, когда сам принцип той же лжи в докладах командованию отражается даже в подаче такой информации в общество, для замыливания глаз, избежания ответственности и с целью сокрытия всех проблемных моментов», — заключил офицер.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Гуляйполе уже частично списано Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников предрекает катастрофу в Гуляйполе из-за проблем в обороне после прорыва ВС РФ. «Как бы там все не закончилось катастрофой. Если не сделать выводы прямо сейчас — будет, мягко говоря, очень плохо», — убежден он. Канал «Военная хроника» вместе с тем обращает внимание, что в районе Гуляйполя пока не отмечается активности тяжелых механизированных подразделений ВСУ.

«В отличие от Купянска, где украинская армия продолжает контратаки и пытается вернуть утраченные позиции как с западного направления, так и в районе Купянска-Узлового, здесь наблюдается почти полное затишье», — подчеркивают обозреватели.

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

По их информации, в Гуляйполе у ВСУ работает в основном москитная логистика на пикапах, хотя однозначно говорить о нехватке техники, по мнению авторов канала, пока рано.

Однако отсутствие бронетехники и попыток маневрировать на этом участке косвенно указывает, что направление Гуляйполя для ВСУ, возможно, уже частично списано и ресурсы на него тратить не планируют. «Военная хроника»

В минувший четверг в Telegram-канале «Воин DV», рассказывающем о продвижении дальневосточной группировки, опубликовали призыв к родственникам бойцов ВСУ.

«Мы прекрасно осведомлены о преступлениях командования ОГ „Юг“ ВСУ, которое в угоду своих завышенных амбиций уже обрекло на смерть сотни своих подчиненных, особенно из 102-й бригады ТрО, остатки которой сейчас находятся между молотом и наковальней в Гуляйполе. С одной стороны их давит „Дальневосточный экспресс“, с другой — в их спины упирают автоматы отморозки из 225-й ОШП ВСУ», — подчеркнули авторы канала.

Поэтому, если вы, родственники военнослужащих ВСУ, хотите оставить хоть какую-то надежду на возвращение своих близких домой, то найдите способ с ними связаться и убедить организованно уйти из Гуляйполя. Зеки из 225-го ОШП всех не перестреляют. «Воин DV»

«Если ваши близкие из ВСУ, которым не посчастливилось оказаться в штурмуемом городе, все-таки организуются и пойдут на запад с оружием, то ничего заградотряды с ними не сделают. В обратном случае они погибнут под натиском группировки войск „Восток“. Никакая организованность и никакое оружие им уже не поможет», — предупредил «Воин DV». В заключение авторы обращения рекомендовали близким вэсэушников выходить с ними на связь любыми способами и убеждать прорываться через собственные заградотряды: «Так у них шансов выжить будет гораздо больше».