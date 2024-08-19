«Даем шанс этим павшим людям». Злостных алиментщиков предложили отправлять в зону СВО

Злостные алиментщики, годами отказывающиеся от содержания своих детей, могут исправить ситуацию, заключив контракт с ВС России. Уклонявшиеся от алиментов мужчины благодаря службе в армии поддержат семью материально и получат шанс стать уважаемыми людьми. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Достойная работа

Он высказал мнение, что в зону проведения спецоперации следует отправлять мужчин, которые на протяжении многих лет нарушают закон об алиментах.

«Потому что все эти алиментщики ссылаются судебным приставам на то, что у них нет работы, у них нет имущества, им негде работать, поэтому они не могут содержать [семью]. Можно предложить им достойную работу, которую они могли бы действительно выполнять», — объяснил парламентарий.

Милонов подчеркнул, что эту меру следует применять к тем, кто задолжал своим семьям уже большие суммы денег. По его словам, из-за задолженности в 50 тысяч рублей уголовные дела не возбуждают.

«Меня интересуют ситуации, когда 5-10 лет не платятся элементы полностью или почти полностью, ребенок сидит впроголодь, не хватает денег на еду и одежду из-за того, что отец — такой безнравственный человек, и никак не помогает своему ребенку», — рассказал он.

Поддержка, а не наказание

Депутат добавил, что служба в ВС России не только поможет решить материальные проблемы семьи, но и поможет алиментщикам заслужить уважение в обществе.

«Ребенок и деньги будет получать, необходимые для него, и наконец-то он уважать отца начнет, потому что отец перестанет быть каким-то отщепенцем, а, наоборот, станет защитником, станет хорошим человеком», — предположил Милонов.

Он напомнил о статье в Уголовном кодексе о злостном уклонении от уплаты алиментов. Парламентарий предложил узаконить заключение контракта с Минобороны в качестве меры, с помощью которой алиментщик может ликвидировать проблемы с задолженностями и пересмотреть свое отношение к жизни.

«Это ни в коем случае не наказание — это, наоборот, поддержка. Мы даем шанс этим павшим людям, которые пропивают деньги своих детей, задуматься о жизни и задуматься о том, что они могут быть полезны своим детям. Как они в глаза будут смотреть им?» — резюмировал Милонов.

Ранее он призвал запретить на законодательном уровне тарологов, астрологов и гадалок. По его мнению, статьи с прогнозами шарлатанов дискредитируют здравый смысл и приносят много вреда.